    कहीं गलत जगहों पर तो नहीं हो रहा आपके आधार का इस्तेमाल? पिछले 6 महीनों में कब और कहां हुआ यूज; ऐसे जानें

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    Aadhaar आज इंडिया की ज्यादातर डिजिटल सर्विसेज का आधार बन चुका है। बैंक वेरिफिकेशन से लेकर SIM एक्टिवेशन और सरकारी स्कीम तक सब जगह ये जरूरी होता है। इस वजह से ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपका Aadhaar कब और कहां यूज हुआ। UIDAI आपको पिछले छह महीनों की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने का फीचर देता है। आइए जानते हैं इनसे देखने का तरीका। 

    आपका Aadhaar कब और कहां यूज हुआ ऐसे जानें। 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Aadhaar भारत में डिजिटल सर्विसेज का अहम हिस्सा बन चुका है। ये बैंक वेरिफिकेशन से लेकर SIM एक्टिवेशन और वेलफेयर डिलीवरी तक सबकुछ में यूज होता है। इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने के कारण ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आपका Aadhaar नंबर कब और कहां यूज़ हो रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) एक बिल्ट-इन फीचर देता है। इससे लोग पिछले छह महीनों की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, जिससे डिजिटल आइडेंटिटी पर बेहतर कंट्रोल मिलता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को जल्दी पकड़ा जा सकता है।

    ये सर्विस UIDAI के ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। ये फीचर हर उस व्यक्ति के लिए काम करता है जिसके पास वैध Aadhaar और उससे जुड़ा एक्टिव मोबाइल नंबर है। अगर आपने कभी अपनी ऑथेंटिकेशन लॉग्स नहीं देखी हैं, तो ये प्रक्रिया आसान है और कुछ ही मिनटों में हो जाती है।

    आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करना क्यों जरूरी है?

    Aadhaar अक्सर eKYC, सब्सिडीज, डिजिटल सिग्नेचर, इंश्योरेंस ऑनबोर्डिंग और कई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मांगा जाता है। वैसे संस्थाओं को सख्त कंप्लायंस गाइडलाइंस का पालन करना होता है, फिर भी आपकी जानकारी के बिना ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट हो सकते हैं।

    अपनी Aadhaar ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखना आपको ये कन्फर्म करने में मदद करता है कि आपके Aadhaar नंबर से किए गए सभी रिक्वेस्ट वाजिब थे या नहीं। इससे आप फेल्ड या रिपीटेड अटेम्प्ट्स भी पकड़ सकते हैं, जो मिसयूज या आउटडेटेड डेटा का संकेत हो सकता है। क्योंकि UIDAI लॉग्स सिर्फ छह महीनों तक रखता है, इसलिए Aadhaar का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए इसे समय-समय पर चेक करना एक अच्छी आदत है।

    ये चीजें होंगी जरूरी

    Authentication हिस्ट्री देखने के लिए आपको अपना 12-अंकों का Aadhaar नंबर या 16-अंकों का Virtual ID (VID) चाहिए होगा और UIDAI से लिंक मोबाइल नंबर का एक्सेस भी। सुरक्षा कारणों से रिपोर्ट को किसी अनरजिस्टर्ड नंबर से एक्सेस नहीं किया जा सकता।

    पिछले छह महीनों में आपके आधार का कहां इस्तेमाल हुआ? ऐसे करें चेक:

    UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल पर एक डिटेल्ड एक्टिविटी लॉग मिलता है, जिसमें हर बार आपके Aadhaar का ऑथेंटिकेशन कहां हुआ, ये दिखाया जाता है। इसमें डमोग्राफिक, बायोमेट्रिक्स OTP-बेस्ड और दूसरे वेरिफिकेशन टाइप शामिल होते हैं। इसे ऐसे एक्सेस करें:

    • UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और Aadhaar Services सेक्शन ओपन करें।
    • 'Aadhaar Authentication History' ऑप्शन सेलेक्ट करें।
    • अपना Aadhaar नंबर या Virtual ID एंटर करें।
    • दिखाया गया सिक्योरिटी captcha भरें।
    • 'Send OTP' पर क्लिक करें ताकि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आए।
    • OTP दर्ज करके ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पेज में लॉग-इन करें।
    • टाइम पीरियड चुनें। ड्रॉपडाउन में से मैक्जिमम छह महीने तक का समय चुना जा सकता है।
    • ऑथेंटिकेशन टाइप चुनें (या 'All' चुनें पूरी लिस्ट देखने के लिए)।
    • 'Submit' पर क्लिक करें ताकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन लॉग जनरेट हो सके।
    • रिजल्ट रिव्यू करें। हर एंट्री में तारीख, समय, ऑथेंटिकेशन टाइप और रिक्वेस्ट सफल हुआ या फेल सब दिखता है।

    हिस्ट्री तुरंत दिख जाती है और आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई एंट्री पहचान में न आए, तो UIDAI सलाह देता है कि उस सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी। आप अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने आधार बायोमेट्रिक्स को पोर्टल या mAadhaar ऐप के जरिए अस्थायी रूप से लॉक भी कर सकते हैं।

