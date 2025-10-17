Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिवाली से पहले IRCTC की ऐप और वेबसाइट क्यों हुई डाउन? ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पा रहे यात्री

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    दिवाली से पहले आईआरसीटीसी में तकनीकी खराबी आई, जिससे यूजर्स को टिकट बुकिंग में परेशानी हुई। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट और ऐप डाउन हो गए। अधिक ट्रैफिक के कारण हुई इस समस्या को जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर कर समस्या बताई।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली से ठीक पहले इंडियन रेलवेज का टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC में तकनीकी खराबी देखने को मिली है। शुक्रवार को यूजर्स आईआरसीटीसी की ऐप और वेबसाइट से टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे। यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म के आउटेज को रिपोर्ट किया है। यूजर्स का कहना था कि वे ऐप या वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IRCTC की वेबसाइट और ऐप में यह आउटेज तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। इस दौरान काफी लोग रेल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। यूजर्स का कहना था कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप में आई दिक्कत के चलते वे टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप और वेबसाइट में ज्यादा ट्रैफिक के चलते यह दिक्कत आई जिसके कारण यूजर्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

    क्यों डाउन हुई IRCTC की ऐप-वेबसाइट

    मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC के अधिकारियों ने भी माना कि टेक्नीकल समस्या के चलते लोगों को कुछ वक्त तक टिकट बुकिंग में परेशानी हुई थी। इसेकसाथ ही उनका यह भी कहना था कि उनकी टीम इस समस्या के हल के लिए लगातार काम कर रही है। जल्द ही आईआरसीटीसी की ऐप या वेबसाइट से यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे।

    डाउनडिटेक्टर पर भी रिपोर्ट कर रहे यूजर्स

    irctcapp

    सोशल मीडिया पर यूजर्स स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें साइट डाउन और एरर के मैसेज दिख रहे हैं। ऑनलाइन सर्विस के आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, IRCTC की वेबसाइट पर 49%, ऐप पर 37% लोग आउटेज के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से टिकट लेने वाले लोगों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    यह भी पढ़ें- IRCTC की ऐप-वेबसाइट से कन्फर्म टिकट की डेट बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कैंसिलेशन चार्ज; रेलवे की बड़ी तैयारी