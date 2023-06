iQoo Neo 7 Pro 5G भारत में धमाकेदार एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार, इस दिन लॉन्च हो सकता है स्मार्टफोन

नई दिल्ली, टेक डेस्क। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी iQOO बहुत जल्द भारत में अपने iQoo Neo 7 Pro 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के इस डिवाइस को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग अपडेट सामने आए हैं।

iQoo India के सीईओ Nipun Marya ने नए डिवाइस को लेकर एक टीजर शेयर किया है। इसी कड़ी में नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट को लेकर भी नई जानकारियां सामने आई हैं। अगर आप भी iQoo के इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं तो नए अपडेट को जान सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो iQoo Neo 7 Pro 5G नया स्मार्टफोन भारत में अगले महीने यानी जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है। नया स्मार्टफोन भारतीय यूजर्स के लिए 40,000 रुपये से कम रेंज में लाया जा सकता है।

Ready for an explosion of power, performance and style? #PowerToWin is almost here... #ComingSoon #iQOO #iQOONeo7Pro pic.twitter.com/ZZ4CY5ub6m