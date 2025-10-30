7500mAh की बड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ iQOO का ये नया फोन, जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO Neo 11 को चीन में गुरुवार को लॉन्च किया गया। Vivo सब-ब्रांड की गेमर-फोकस्ड Neo सीरीज में ये नया एडिशन पिछले साल वाले फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 7,500mAh बैटरी और 6.82-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 2K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट है। iQOO Neo 11 चीन में चार कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iQOO Neo 11 की कीमत और उपलब्धता iQOO Neo 11 की कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 2,599 (लगभग 32,500 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB RAM स्टोरेज मॉडल्स की कीमत क्रमशः CNY 2,999 (लगभग 38,500 रुपये), CNY 2,899 (लगभग 36,000 रुपये), CNY 3,299 (लगभग 41,000 रुपये) और CNY 3,799 (लगभग 47,000 रुपये) है।

iQOO Neo 11 फिलहाल चीन में कंपनी की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। ग्राहक इसे फ़ेसिंग द विंड, ग्लोइंग व्हाइट, पिक्सेल ऑरेंज और शैडो ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। iQOO Neo 11 के स्पेसिफिकेशन्स डुअल-SIM (Nano) iQOO Neo 11 Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है और इसमें 6.82-इंच 2K (1,440x3,168 पिक्सल) LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट और 510ppi पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले 2,592Hz PWM डिमिंग, 3,200Hz टच सैंपलिंग रेट और 25.4ms टच रिस्पॉन्स टाइम देने का दावा करता है।

फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जिसे 16GB तक LPDDR5X RAM और मैक्जिमम 1TB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन के बारे में दावा किया गया है कि इसने AnTuTu बेंचमार्क में 3.54 मिलियन से ज्यादा स्कोर किया है। इसमें iQOO का खुद का डेवलप किया हुआ Monster सुपर-कोर इंजन है, जो iQOO 15 में भी मिलता है। इसमें गेमिंग के लिए Q2 चिप भी है।

फोटोग्राफी की बात करें तो iQOO Neo 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.88 अपर्चर और OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सल 1/1.56-इंच प्राइमरी कैमरा और f/2.2 अपर्चर के साथ 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। वहीं, सेल्फी और वीडियो चैट के लिए फ्रंट में 16-मेगापिक्सल कैमरा f/2.45 अपर्चर के साथ दिया गया है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए इसमें 8K वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम है।