दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड वाला शानदार 5G फोन: 7,500mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ही नहीं जल्द ही iQOO भी अपना सबसे पावरफुल फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। जी हां कंपनी जल्द ही iQOO Neo 11 को पेश कर सकती है, जो सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा और इसके बाद डिवाइस को अन्य देशों में पेश किया जा सकता है। हालांकि वीवो के सब-ब्रांड ने अभी तक नई नियो सीरीज के स्मार्टफोन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक टिप्सटर ने अपकमिंग डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है।

इस बार कहा जा रहा है कि अपकमिंग डिवाइस में नियो 10 मॉडल की तुलना में एक बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकता है। कथित iQOO Neo 11 में एक 2K डिस्प्ले मिल सकता है जिसके साथ यह क्वालकॉम के पिछले साल के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से लैस हो सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

iQOO Neo 11 के संभावित स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iQOO Neo 11 में इस साल फ्लैगशिप" परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड देखने को मिल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल सकता है। साथ ही डिवाइस में 2K रिजाल्यूशन डिस्प्ले जैसे एडवांस फीचर्स भी होंगे।

फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिल सकता है जो क्वालकॉम का हाल ही में लॉन्च किए गए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर का पिछला फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में 7,500mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है।