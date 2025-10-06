Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड वाला शानदार 5G फोन: 7,500mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:30 PM (IST)

    आईकू (iQOO) जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन आईकू नियो 11 (iQOO Neo 11) लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा। अफवाह है कि इस फोन में 2K डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर दिया जा सकता है जो इसे नियो 10 से बेहतर बनाएगा। इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 7500mAh की बैटरी भी मिल सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड वाला शानदार 5G फोन: 7,500mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ही नहीं जल्द ही iQOO भी अपना सबसे पावरफुल फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। जी हां कंपनी जल्द ही iQOO Neo 11 को पेश कर सकती है, जो सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा और इसके बाद डिवाइस को अन्य देशों में पेश किया जा सकता है। हालांकि वीवो के सब-ब्रांड ने अभी तक नई नियो सीरीज के स्मार्टफोन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक टिप्सटर ने अपकमिंग डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार कहा जा रहा है कि अपकमिंग डिवाइस में नियो 10 मॉडल की तुलना में एक बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकता है। कथित iQOO Neo 11 में एक 2K डिस्प्ले मिल सकता है जिसके साथ यह क्वालकॉम के पिछले साल के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से लैस हो सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    iQOO Neo 11 के संभावित स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iQOO Neo 11 में इस साल फ्लैगशिप" परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड देखने को मिल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल सकता है। साथ ही डिवाइस में 2K रिजाल्यूशन डिस्प्ले जैसे एडवांस फीचर्स भी होंगे।

    फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिल सकता है जो क्वालकॉम का हाल ही में लॉन्च किए गए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर का पिछला फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में 7,500mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है।

    100W का चार्जिंग सपोर्ट

    रिपोर्ट्स के अनुसार iQOO Neo 11 के चीन में नवंबर या दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है जिसके साथ iQOO Neo 11 Pro को भी पेश किया जा सकता है। पिछली रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नियो 11 और नियो 11 प्रो में आपको 6.8 इंच से बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है। साथ ही फोन में मेटल फ्रेम मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइस में 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

    यह भी पढ़ें- OnePlus का 7,300mAh की बड़ी बैटरी वाला फ्लैगशिप 5G फोन, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी