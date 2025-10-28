Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    iQOO Neo 11 जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    iQOO अपने नए स्मार्टफोन iQOO Neo 11 को 30 अक्टूबर को चीन में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि ये फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट, LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आएगा। फोन में 2K AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और 7,500mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। AnTuTu पर इसका स्कोर 3.54 मिलियन बताया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    iQOO Neo 11 को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO Neo 11 को 30 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाना है। हाल ही में इसे गीकबेंच वेबसाइट पर एक ऑक्टा-कोर Qualcomm ARMv8 प्रोसेसर के साथ लिस्ट किया गया था, जिसे Snapdragon 8 Elite चिप माना जा रहा था। अब कंपनी ने पुष्टि की है कि iQOO Neo 11 पिछले साल के Snapdragon Elite चिप से लैस होगा। साथ ही इसमें LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vivo के सब-ब्रांड ने बताया कि अपकमिंग iQOO Neo 11 Qualcomm के ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस होगा। फोन में 8K वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा ताकि परफॉर्मेंस लंबे समय तक स्टेबल रहे। चिपसेट को LPDDR5x Ultra RAM से पेयर किया जाएगा, जो 9,600Mbps की टॉप स्पीड देने का दावा करती है और इसमें UFS 4.1 स्टोरेज दी जाएगी।

    iQOO Neo 11_

    कंपनी का दावा है कि फोन ने AnTuTu पर 3.54 मिलियन का कुल स्कोर हासिल किया है। हाल ही में ये डिवाइस गीकबेंच वेबसाइट पर Android 16 और 16GB RAM के साथ दिखा था। इसमें छह एफिशिएंसी कोर और दो परफॉर्मेंस कोर दिए जा सकते हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड क्रमशः 3.53GHz और 4.32GHz होगी। हैंडसेट ने सिंगल-कोर टेस्ट में 2,936 और मल्टी-कोर टेस्ट में 8,818 पॉइंट्स स्कोर किए।

    iQOO का नया Neo सीरीज फोन 'मॉन्स्टर सुपर कोर इंजन' (चीनी से ट्रांसलेटेड) के साथ आएगा, जो हाल ही में लॉन्च हुए iQOO 15 में देखा गया था। iQOO Neo 11 में BOE LTPO AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 2K रेजोल्यूशन, 144Hz अडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 510ppi पिक्सल डेंसिटी और 2,592Hz PWM डिमिंग दी जाएगी। स्क्रीन में 3,200Hz टच सैंपलिंग रेट और 25.4ms टच रिस्पॉन्स टाइम भी होगा। फोन में 7,500mAh की बैटरी दी जाएगी।

    कंपनी ने फोन को ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में टीज किया है, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक डेप्थ सेंसर होगा। हैंडसेट 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।

    यह भी पढ़ें: सर्दियों में फ्रिज ऐसे चलाएं कि बिजली भी बचे और सालों तक न हो खराब!