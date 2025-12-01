iQOO के सबसे दमदार 5G फोन की सेल शुरू, स्नैपड्रैगन चिपसेट और 7,000mAh बैटरी भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO ने हाल ही में अपना नया iQOO 15 लॉन्च किया है जिसकी आज यानी 1 दिसंबर से सेल शुरू हो गई है। सबसे पहले इस हैंडसेट को अक्टूबर में चीन में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 26 नवंबर को कंपनी ने ये डिवाइस भारत में भी लॉन्च किया। खास बात यह है कि इस डिवाइस में आपको क्वालकॉम का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट मिलता है जो इसे iQOO का सबसे दमदार 5G फोन बना देता है।

साथ ही फोन में 16GB तक रैम मिलती है। इतना ही नहीं iQOO 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले भी मिल रहा है। डिवाइस में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिलता है। फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है। फोन की सेल शुरू होने के साथ ही डिवाइस पर खास डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

iQOO 15 की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो भारत में iQOO 15 का प्राइस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 72,999 रुपये है। जबकि 16GB + 512GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 79,999 रुपये है। फोन को आप दो कलर वेरिएंट अल्फा (ब्लैक) और लेजेंड (व्हाइट) में खरीद सकते हैं। इस डिवाइस की सेल Amazon, iQOO ई-स्टोर, Vivo एक्सक्लूसिव स्टोर पर आज से शुरू हो गई है।

iQOO 15 पर डिस्काउंट ऑफर इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर अर्ली बर्ड लॉन्च ऑफर्स भी दे रही है जहां से iQOO 15 खरीदने वाले कस्टमर्स Axis, HDFC और ICICI बैंक से 7,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट ले सकते हैं। जिसके बाद डिवाइस के 12GB + 256GB और 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमतें कम होकर 64,999 रुपये और 71,999 रुपये रहजाती है।