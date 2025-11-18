तगड़े स्पेसिफिकेशन वाला iQOO 15 भारत में इस दिन होगा लॉन्च, 50MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी से होगा लैस
iQOO भारत में जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 लॉन्च करने जा रहा है। इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा। इसमें 6.85 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले और 7,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 59,999 रुपये हो सकती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO भारत में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी जल्द ही आने वाले हफ्ते में iQOO 15 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इस अपकमिंग फोन को टीज करते हुए कंपनी माइक्रोसाइट लाइव कर चुकी है, जिसमें इस फोन की कुछ खूबियों जैसे परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा और सॉफ्टवेयर जैसी जानकारी उपलब्ध हैं। आइकू का यह फोन Qualcomm के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। यहां हम आपको iQOO के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
iQOO 15: लॉन्च और सेल डिटेल्स
iQOO का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा।आइकू के इस फोन को अमेजन और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही यह फोन कुछ सिलेक्टेड रिटेल पार्टनर स्टोर पर भी उपलब्ध रहेगा। iQOO ने इस फोन को प्री बुक करने वाले यूजर्स के लिए प्रीओरिटी पास पेश किया है। बॉयर्स 1000 रुपये देकर इसे बुक कर सकते हैं।
iQOO 15 संभावित स्पेसिफिकेशन
- iQOO 15 स्मार्टफोन में 6.85-इंच का 2K Samsung M14 LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 2,600 है।
- इसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें 16GB RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आएगा।
- अपकमिंग iQOO 15 स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो100W वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा। iQOO का यह फोन IP68/IP69 प्रोटेक्शन ऑफर करता है।
- फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। इसके साथ अल्ट्रा वाइड लेंस और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा। फोन में सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।
iQOO 15 किस कीमत में लॉन्च होगा?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो iQOO 15 स्मार्टफोन को भारत में 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी इसे किस कीमत में उतारेगी यह जानकारी इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं है।
