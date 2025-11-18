तगड़े स्पेसिफिकेशन वाला iQOO 15 भारत में इस दिन होगा लॉन्च, 50MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी से होगा लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO भारत में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी जल्द ही आने वाले हफ्ते में iQOO 15 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इस अपकमिंग फोन को टीज करते हुए कंपनी माइक्रोसाइट लाइव कर चुकी है, जिसमें इस फोन की कुछ खूबियों जैसे परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा और सॉफ्टवेयर जैसी जानकारी उपलब्ध हैं। आइकू का यह फोन Qualcomm के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। यहां हम आपको iQOO के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

iQOO 15: लॉन्च और सेल डिटेल्स iQOO का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा।आइकू के इस फोन को अमेजन और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही यह फोन कुछ सिलेक्टेड रिटेल पार्टनर स्टोर पर भी उपलब्ध रहेगा। iQOO ने इस फोन को प्री बुक करने वाले यूजर्स के लिए प्रीओरिटी पास पेश किया है। बॉयर्स 1000 रुपये देकर इसे बुक कर सकते हैं।