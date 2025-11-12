iQOO 15 भारत में जल्द होगा लॉन्च, 60 हजार रुपये हो सकती है कीमत
iQOO भारत में 26 नवंबर को iQOO 15 लॉन्च करेगा, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 60,000 रुपये होने की उम्मीद है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 16GB RAM और 512GB स्टोरेज हो सकती है। प्री-बुकिंग 20 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें iQOO TWS 1e ईयरबड्स और विस्तारित वारंटी जैसे लाभ मिलेंगे। यह फोन OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro को टक्कर देगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO भारत में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 को 26 नवंबर को लॉन्च करेगा। इस स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इसकी संभावित कीमत और प्री-बुकिंग डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। आइकू का यह फोन 60 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। यहां हम आपको अपकमिंग iQOO 15 स्मार्टफोन की खूबियां, कीमत और सेल डिटेल्स के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं।
iQOO 15 की कीमत और सेल डिटेल्स
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो iQOO 15 स्मार्टफोन को भारत में सेल ऑफर्स के साथ 60,000 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। हालांकि, यह कीमत इंट्रोडक्टरी रहेगी। आइकू का यह स्मार्टफोन 16GB की RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। iQOO 15 को कंपनी जिस रेंज में लॉन्च कर रही है। ऐसे में यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आने वाला सबसे अफोर्डेबल फोन है।
कंपनी प्री-बुकिंग के लिए ग्राहकों के लिए प्रीओरिटी पास पेश कर सकती है। इसके लिए ग्राहकों को 1000 रुपये देकर फोन बुक करना होगा। पास खरीदने वाले ग्राहकों को कंपनी iQOO TWS 1e ईयरबड्स नो एडिशनल कॉस्ट और 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। प्रीओरिटी पास 20 नवंबर से उपलब्ध होंगे।
iQOO 15 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स
iQOO 15 स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। इस फोन में Samsung 2K M14 OLED डिस्प्ले पैनल दिया जाएगा। आइकू का यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित OriginOS पर रन करेगा। कंपनी पांच साल के लिए ओएस अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी।
आइकू के इस फोन 7,000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही इस फोन में Game Livestreaming Assistant का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन में सबसे बड़ा सिंगल लेयर कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा, जो गेमिंग के दौरान फोन की परफॉर्मेंस को स्टेबल रखने में मदद करेगा।
फोटोग्राफी की बात करें तो iQOO 15 स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा आइकू के इस फोन की मार्केट से सीधी टक्कर OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन से होनी है।
