iQOO 15 में मिलेगी नई टेक्नोलॉजी वाली 7000mAh की बैटरी, 100W की स्पीड से स्मार्टफोन तुरंत होगा फुल चार्ज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 का लॉन्च कन्फर्म कर दिया है। यह स्मार्टफोन 7000mAh Blue Ocean बैटरी के साथ मार्केट में पेश किया जाएगा। आइकू का यह फोन 20 अक्टूबर को सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा। चीन में लॉन्च होने के बाद कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट समेत भारत में लॉन्च करेगी। इस फोन में कंपनी ने नई ब्लू ओशियन बैटरी का इस्तेमाल किया है, जिसमें सिंगल सेल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है।

iQOO का कहना है कि बैटरी सेल का यह नया स्ट्रैक्चर ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी डेंसिटी को बेहतर करता है। इसके साथ ही आइकू ने बताया कि इस फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

iQOO 15 स्मार्टफोन को लेकर बताया जा रहा है कि यह ग्लोबल डायरेक्ट पावर सप्लाई 2.0 सिस्टम के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यह नया सिस्टम फोन को गेमिंग और चार्जिंग के दौरान कूल रखेगा। इसके साथ ही यह सिस्टम एक्सटेंडेड गेमिंग सेशन के दौरान भी फोन को कूल रखने में मदद करेगा।

कंपनी ने इस फोन के लॉन्च से पहले परफॉर्मेंस बेंचमार्क रिपोर्ट शेयर की है। ओपन-वर्ल्ड मोबाइल गेमिंग के 60fps और अल्ट्रा-हाई ग्राफिक्स सेटिंग में 30-मिनट हाई-लोड मैप टेस्ट के दौरान इस फोन ने सिर्फ 1 प्रतिशत तक फ्रेम लॉस किया। इस फोन में कंपनी ने Monster Supercore Engine दिया है, जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ फोन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी रखता है। इसके साथ ही फोन में iQOO ने इन-हाउस Q3 e-sports चिप भी दिया है, जो फुल-सिनेरियो रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ आता है।

iQOO 15 के संभावित फीचर्स iQOO 15 के फीचर्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस फोन में 6.8-इंच का फ्लैट 2K Samsung Everest OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके साथ ही फोन में M14 लाइट इमिटिंग मटेरियल, 144Hz रिफ्रेश रेट, 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 3200Hz टच सैंपलिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है।