7000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO जल्द ही अपना एक और प्रीमियम फोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां, कंपनी जल्द ही iQOO 15 को चीन में लॉन्च करने वाली है जिसकी कंपनी ने लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। कहा जा रहा है कि यह हैंडसेट iQOO 13 का अपग्रेड होगा।

लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन का कलर और डिजाइन टीज किया है। यह चार कलर में उपलब्ध होगा, जिनमें से एक में डुअल-पैटर्न डिजाइन होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए वाले iQOO 15 में क्वालकॉम का पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट देखने को मिल सकता है। चलिए जानें फोन की लॉन्च डेट...

iQOO 15 की लॉन्च डेट कंपनी ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर फोन की लॉन्च डेट की घोषणा की है। iQOO 15 चीन में 20 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह हैंडसेट चार कलर ब्लैक, ग्रीन, डुअल-पैटर्न वाइट और ऑरेंज और वाइट में आएगा। सफेद और ऑरेंज कलर में बादल जैसे एलिमेंट्स दिखाई देने की उम्मीद है। हालांकि दिखने में यह हैंडसेट अपने पिछले मॉडल जैसा ही लग रहा है।

iQOO 15 के संभावित फीचर्स हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि iQOO 15 में नया स्नैपड्रैगन एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें 2+6-कोर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.6GHz तक जा सकती है। यह प्रोसेसर कंपनी के अपने Q3 गेमिंग चिप से भी लैस होगा।