Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    7000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    iQOO जल्द ही चीन में iQOO 15 लॉन्च करने वाला है। यह 20 अक्टूबर को लॉन्च होगा और इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। यह वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला पहला iQOO फोन होगा, जिसमें 7,000mAh से अधिक की बैटरी होगी। यह फोन ब्लैक, ग्रीन और डुअल-पैटर्न सहित चार रंगों में उपलब्ध होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    7000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट भी 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO जल्द ही अपना एक और प्रीमियम फोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां, कंपनी जल्द ही iQOO 15 को चीन में लॉन्च करने वाली है जिसकी कंपनी ने लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। कहा जा रहा है कि यह हैंडसेट iQOO 13 का अपग्रेड होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन का कलर और डिजाइन टीज किया है। यह चार कलर में उपलब्ध होगा, जिनमें से एक में डुअल-पैटर्न डिजाइन होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए वाले iQOO 15 में क्वालकॉम का पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट देखने को मिल सकता है। चलिए जानें फोन की लॉन्च डेट...

    iQOO 15 की लॉन्च डेट

    कंपनी ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर फोन की लॉन्च डेट की घोषणा की है। iQOO 15 चीन में 20 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह हैंडसेट चार कलर ब्लैक, ग्रीन, डुअल-पैटर्न वाइट और ऑरेंज और वाइट में आएगा। सफेद और ऑरेंज कलर में बादल जैसे एलिमेंट्स दिखाई देने की उम्मीद है। हालांकि दिखने में यह हैंडसेट अपने पिछले मॉडल जैसा ही लग रहा है।

    iQOO 15 के संभावित फीचर्स

    हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि iQOO 15 में नया स्नैपड्रैगन एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें 2+6-कोर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.6GHz तक जा सकती है। यह प्रोसेसर कंपनी के अपने Q3 गेमिंग चिप से भी लैस होगा।

    इतना ही नहीं iQOO ने अपने इस आगामी हैंडसेट को वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देने वाला फ्लैगशिप लाइनअप का पहला हैंडसेट बताया है। फोन में 7,000mAh से ज्यादा क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिल सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी इसे लेकर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है। iQOO 15 में आपको IP68 + IP69 रेटिंग देखने को मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- 9,999 रुपये वाले इस फोन की बिक्री भारत में शुरू, 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगी 6000mAh की बैटरी