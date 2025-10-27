7,000 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट वाला शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी iQOO 15 के नाम से पेश करने वाली है। फोन की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है और डिवाइस का माइक्रोपेज अमेजन पर पहले ही लाइव हो गया है। कंपनी ने फोन के प्रोसेसर और डिजाइन जैसी कुछ खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। डिवाइस में बेहतर कैमरा, नया डिजाइन और कई बड़े अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं।

कुछ वक्त पहले ही iQOO 15 की भारत में लॉन्च डेट का भी खुलासा हुआ है। X पर टिपस्टर अभिषेक यादव ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिससे पता चलता है कि iQOO 15 अगले महीने नवंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च होगा। चलिए जानते हैं कि iQOO 15 भारत में कब लॉन्च होगा और इसमें क्या क्या खास मिलने वाला है...

iQOO 15 की भारत में लॉन्च डेट टिपस्टर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि iQOO 15 भारत में 27 नवंबर को लॉन्च होगा। हालांकि अभी तक कंपनी ने लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है।बताया जा रहा है कि यह डिवाइस अपने पिछले iQOO 13 की तरह ही अमेजन, iQOO ई-स्टोर और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन iQOO के इस शानदार डिवाइस में आपको 6.85-इंच का 2K+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 6,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि iQOO 15 में लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है जिसके साथ एड्रेनो 850 GPU मिलेगा।

फोन में 16GB तक DDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलेगी। इतना ही नहीं इस फोन में 7,000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। डिवाइस एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 से लैस हो सकता है।