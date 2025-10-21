7000mAh बैटरी और लेटेस्ट Snapdragon प्रोसेसर वाला 5G फोन लॉन्च, कैमरा भी बेहद जबरदस्त!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO ने आखिरकार अपना नया पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने iQOO 15 के नाम से चीन में पेश किया है। कंपनी ने इस डिवाइस को कई दमदार स्पेसिफिकेशन्स और नए डिजाइन के साथ-साथ एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया है। डिवाइस को पांच अलग अलग वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 4199 युआन यानी लगभग ₹51,780 रखी गई है। वहीं, iQOO का ये जबरदस्त डिवाइस भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च हो सकता है। चलिए पहले इसके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं...

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iQOO के इस डिवाइस में 6.85 इंच का 2K+ कर्व्ड सैमसंग M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिवाइस HDR10+, 144Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision के साथ आता है। इतना ही नहीं फोन में 6000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है।

पावरफुल प्रोसेसर फोन में सबसे पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) चिपसेट मिल रहा है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। साथ ही डिवाइस में Adreno 840 GPU और Q3 गेमिंग चिप भी दिया गया है। डिवाइस में 12GB/16GB LPDDR5X Ultra Pro RAM और 256GB से 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। फोन लेटेस्ट Android 16 बेस्ड OriginOS 6.0 से लैस है।

कैमरा सेटअप कैमरा की बात करें तो iQOO 15 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। डिवाइस 50MP का Sony सेंसर वाला प्राइमरी कैमरा ऑफर करता है। साथ ही डिवाइस में 50MP 150° अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है। जबकि सामने की तरफ 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग इतना ही नहीं इस फोन में आपको 7000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, जो 100W अल्ट्रा-फास्ट फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। साथ ही फोन में 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। इसका मतलब है कि फोन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज हो सकता है।