    iQOO 15 भारत में नवंबर में होगा लॉन्च, मिलेगा Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    iQOO 15 चीन में 20 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है और अब कंपनी ने भारत में भी इसके लॉन्च की पुष्टि कर दी है। iQOO इंडिया के CEO निपुण मार्या ने देश में इसकी लॉन्च टाइमलाइन शेयर की है। फोन में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट और Android 16 बेस्ड OriginOS 6 मिलेगा। इंडियन वर्जन का डिजाइन और फीचर्स लगभग चीन वाले मॉडल जैसे ही होंगे।

    iQOO 15 को भारत में नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15 चीन में 20 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। अब ये भी कन्फर्म हो गया है कि इसके बाद ये भारत में भी लॉन्च होगा। iQOO इंडिया के CEO निपुण मार्या ने देश में हैंडसेट की लॉन्च टाइमलाइन शेयर की है। अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ मेजर फीचर्स की भी पुष्टि कर दी गई है। इंडियन वर्जन चीन वाले मॉडल जैसा ही होगा, हालांकि स्टोरेज ऑप्शन और बैटरी साइज में थोड़ा फर्क हो सकता है।

    iQOO 15 की इंडिया लॉन्च टाइमलाइन

    iQOO 15 भारत में नवंबर में लॉन्च होगा, iQOO इंडिया के CEO निपुण मार्या (@nipunmarya) ने X (पहले Twitter) पोस्ट में इसकी पुष्टि की। सटीक लॉन्च डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसका खुलासा हो सकता है। iQOO 15 चीन में 20 अक्टूबर को डेब्यू करेगा।

    प्रमोशनल इमेज में कन्फर्म किया गया है कि iQOO 15 का इंडियन वर्जन Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस होगा और इसमें Android 16 बेस्ड OriginOS 6 मिलेगा।

     

    अपकमिंग iQOO 15 के चीनी वर्जन में अपग्रेडेड Q3 गेमिंग चिप मिलेगी, जो 2K रेजोल्यूशन पर 144fps गेमप्ले को सपोर्ट करेगी। इस हैंडसेट में 8K वेपर चैंबर (VC) डोम कूलिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। कूलिंग यूनिट का नया डिजाइन डबल लेयर हाई-कंडक्टिविटी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करता है, जो पिछले वर्जन के मुकाबले 47 प्रतिशत बेहतर कूलिंग ऑफर करता है। iQOO के एक कर्मचारी के मुताबिक, iQOO 15 का VC हीट सिंक iPhone 17 Pro Max से तीन गुना बड़ा है।

    iQOO 15 में 6.85-इंच 2K 8T LTPO Samsung 'एवरेस्ट' पैनल मिलेगा, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,000 निट्स तक की पीक लोकल ब्राइटनेस होगी। डिवाइस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और इसमें 7,000mAh से बड़ी बैटरी दी जाएगी। साथ ही इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP69 रेटिंग और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद रहेगा।

