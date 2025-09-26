iQOO 15 भारत में नवंबर या दिसंबर में हो सकता है लॉन्च, मिलेगा सैमसंग का 2K डिस्प्ले

iQOO 15 जल्द ही अक्टूबर में चीन में लॉन्च होने जा रहा है जो iQOO 13 का सक्सेसर होगा। कंपनी ने पहले ही इसके डिजाइन और कुछ खास फीचर्स टीज़ कर दिए हैं। ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और Samsung Everest 2K डिस्प्ले के साथ आएगा। अब लीक हुई लाइव इमेजेस से कैमरा डिटेल्स IP रेटिंग और बैटरी जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन भी सामने आए हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15 अक्टूबर में चीन में लॉन्च होगा, जो मौजूदा iQOO 13 मॉडल का सक्सेसर होगा। कंपनी ने पहले ही डिजाइन टीज कर दिया है और फोन के कुछ की डिटेल्स कन्फर्म की हैं, जिनमें इसका चिपसेट और डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं। ये हैंडसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा और इसमें 2K Samsung 'Everest' डिस्प्ले दिया जाएगा। अब इस स्मार्टफोन की लाइव इमेजेस लीक हुई हैं, जिनमें कैमरा सेंसर, IP रेटिंग और हीट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी फीचर्स का भी जिक्र है।

iQOO 15 के डिजाइन फीचर्स टिप्स्टर देबायन रॉय (@Gadgetsdata) ने X (पहले Twitter) पर iQOO 15 की लाइव इमेजेस लीक की हैं। ये व्हाइट कलर में नजर आया है, जिसके बैक पैनल के टॉप-लेफ्ट में 'squircle' कैमरा मॉड्यूल है। फोन का फ्लैट डिस्प्ले बहुत स्लिम और यूनिफॉर्म बेजल्स के साथ दिख रहा है और टॉप सेंटर में होल-पंच स्लॉट दिया गया है, जिसमें फ्रंट कैमरा होगा।

iQOO 15 live images :



✅ 7000mAh🔋100W⚡wireless

✅ Independent Q3 graphics chip

✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5

✅ 2K LTPO OLED, Samsung panel, M14 luminous material + Anti-reflective coating



✅ 50MP+50MP+50MP 3x

✅ 8000mm² VC

✅ Ultrasonic FS,USB 3.2, IP69



India launch ~ Nov/Dec pic.twitter.com/lpL255wj1s — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) September 26, 2025 टिप्स्टर ने बताया कि iQOO 15 की इंडिया लॉन्चिंग नवंबर या दिसंबर में हो सकती है, अक्तूबर में चीन में लॉन्च के बाद। इंडिया लॉन्च की सही डिटेल समय नजदीक आने पर मिलेगी।

बैक में iQOO 15 में तीन 50-मेगापिक्सल सेंसर होने की उम्मीद है, जिनमें एक टेलीफोटो शूटर होगा, जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट होगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है। फोन में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP69 रेटिंग मिल सकती है। ये USB 3.2 Type-C कनेक्टिविटी सपोर्ट कर सकता है।