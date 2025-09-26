Language
    iQOO 15 भारत में नवंबर या दिसंबर में हो सकता है लॉन्च, मिलेगा सैमसंग का 2K डिस्प्ले

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:10 PM (IST)

    iQOO 15 जल्द ही अक्टूबर में चीन में लॉन्च होने जा रहा है जो iQOO 13 का सक्सेसर होगा। कंपनी ने पहले ही इसके डिजाइन और कुछ खास फीचर्स टीज़ कर दिए हैं। ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और Samsung Everest 2K डिस्प्ले के साथ आएगा। अब लीक हुई लाइव इमेजेस से कैमरा डिटेल्स IP रेटिंग और बैटरी जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन भी सामने आए हैं।

    iQOO 15 की इंडिया लॉन्च टाइमलाइन डिटेल सामने आई है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15 अक्टूबर में चीन में लॉन्च होगा, जो मौजूदा iQOO 13 मॉडल का सक्सेसर होगा। कंपनी ने पहले ही डिजाइन टीज कर दिया है और फोन के कुछ की डिटेल्स कन्फर्म की हैं, जिनमें इसका चिपसेट और डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं। ये हैंडसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा और इसमें 2K Samsung 'Everest' डिस्प्ले दिया जाएगा। अब इस स्मार्टफोन की लाइव इमेजेस लीक हुई हैं, जिनमें कैमरा सेंसर, IP रेटिंग और हीट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी फीचर्स का भी जिक्र है।

    iQOO 15 के डिजाइन फीचर्स

    टिप्स्टर देबायन रॉय (@Gadgetsdata) ने X (पहले Twitter) पर iQOO 15 की लाइव इमेजेस लीक की हैं। ये व्हाइट कलर में नजर आया है, जिसके बैक पैनल के टॉप-लेफ्ट में 'squircle' कैमरा मॉड्यूल है। फोन का फ्लैट डिस्प्ले बहुत स्लिम और यूनिफॉर्म बेजल्स के साथ दिख रहा है और टॉप सेंटर में होल-पंच स्लॉट दिया गया है, जिसमें फ्रंट कैमरा होगा।

    टिप्स्टर ने बताया कि iQOO 15 की इंडिया लॉन्चिंग नवंबर या दिसंबर में हो सकती है, अक्तूबर में चीन में लॉन्च के बाद। इंडिया लॉन्च की सही डिटेल समय नजदीक आने पर मिलेगी।

    बैक में iQOO 15 में तीन 50-मेगापिक्सल सेंसर होने की उम्मीद है, जिनमें एक टेलीफोटो शूटर होगा, जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट होगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है। फोन में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP69 रेटिंग मिल सकती है। ये USB 3.2 Type-C कनेक्टिविटी सपोर्ट कर सकता है।

    iQOO 15 में 7,000mAh की बैटरी हो सकती है, जिसमें 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है।

    कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि iQOO 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और नए Q3 गेमिंग चिप के साथ आएगा। इसमें 6.85-इंच का 2K 8T LTPO Samsung 'Everest' डिस्प्ले होगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,000 निट्स तक की पीक लोकल ब्राइटनेस तथा 2,600 निट्स फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस ऑफर करेगा।

