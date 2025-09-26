iQOO 15 में मिलेगा Qualcomm का लेटेस्ट पावरफुल प्रोसेसर, कंपनी ने किया कंफर्म

iQOO 15 अगले महीने चीन में लॉन्च होने जा रहा है और ये पिछले साल के iQOO 13 का सक्सेसर होगा। नया फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा और इसमें 6.85-inch 2K डिस्प्ले होगा। फोन प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। लीक्स के मुताबिक इसमें 7000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स मिल सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15 अगले महीने चीन में लॉन्च होने जा रहा है, जो पिछले साल के iQOO 13 का सक्सेसर होगा। ऑफिशियल लॉन्च से पहले Vivo के सब-ब्रांड ने कन्फर्म किया है कि ये स्मार्टफोन नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट वाले पहले फोन्स में से एक होगा। पिछले iQOO फ्लैगशिप्स भी Qualcomm के लेटेस्ट चिपसेट्स के साथ लॉन्च हुए थे। iQOO 15 को पहले ही टीज किया जा चुका है जिसमें 6.85-इंच 2K डिस्प्ले मिलेगा। ये फिलहाल चीन में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है।

iQOO 15 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स iQOO इंडिया के CEO निपुण मर्या ने गुरुवार को X (पहले Twitter) पर पोस्ट करके iQOO 15 की झलक दिखाई। पोस्ट से कन्फर्म होता है कि ये फोन नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर पर रन करेगा। Qualcomm का ये लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट 2+6 कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जिसमें दो प्राइम कोर 4.6GHz पर और छह परफॉर्मेंस कोर 3.62GHz पर रन करते हैं।

कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि iQOO 15 में 6.85-inch 2K 8T LTPO Samsung 'Everest' डिस्प्ले होगा, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिस्प्ले 6,000 nits की लोकल पीक ब्राइटनेस, 2,600 nits फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस और 3,200Hz इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स ऑफर करेगा। फोन में iQOO का इन-हाउस Q3 गेमिंग चिपसेट भी दिया जाएगा।

पिछली लीक्स में दावा किया गया है कि iQOO 15 में 7,000mAh बैटरी होगी जो 100W वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट मिल सकती है जिसमें 50-megapixel 1/1.56-inch प्राइमरी कैमरा, 50-megapixel अल्ट्रावाइड लेंस और 50-megapixel टेलीफोटो सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम के साथ शामिल होगा। इसमें अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है। iQOO 15 को IP68 या IP69 रेटिंग वाला बिल्ड दिए जाने की संभावना है ताकि ये डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट हो।