    भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा ये नया फोन, मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    iQOO 15 इंडिया में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, चीन लॉन्च के लगभग एक महीने बाद। फोन Amazon पर माइक्रोसाइट के साथ टीज किया गया है और इसमें 2K डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने वाला है। फोन के लिए दो कलर ऑप्शन्स कन्फर्म किए गए हैं। बाकी प्राइसिंग और स्टोरेज डिटेल्स लॉन्च के करीब रिवील हो सकती हैं।

    iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगा। 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। यानी चीन में अनवील होने के लगभग एक महीने बाद। फोन के लिए Amazon पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें फोन को ब्लैक और वाइट में दिखाया गया और भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस पर इसकी उपलब्धता भी कन्फर्म की गई। अब, चीनी स्मार्टफोन मेकर ने दो कलर ऑप्शन्स के नाम कन्फर्म कर दिए हैं। ये भी कन्फर्म हुआ है कि इसमें वही Snapdragon चिपसेट होगा जो चीनी वेरिएंट में है। इंडिया में, iQOO 15 में 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले और 144Hz तक रिफ्रेश रेट मिलेगा। बाकी डिटेल्स, जैसे प्राइसिंग और स्टोरेज वेरिएंट्स, लॉन्च डेट के करीब अनाउंस किए जाने की उम्मीद है।

    iQOO 15 भारत में कम से कम दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा

    Vivo की सब-ब्रांड ने कन्फर्म किया है कि इसका फ्लैगशिप iQOO 15 इंडिया में दो कलर ऑप्शन में आएगा, जिन्हें Alpha (ब्लैक) और Legend (वाइट) कहा गया है। Legend में रियर पैनल पर कंपनी का नया 'ट्राई-कलर पैटर्न लोगो' भी है। फोन के लिए Amazon माइक्रोसाइट को हाल में अपडेट किया गया था ताकि इन दो शेड्स को टीज किया जा सके। हालांकि, कलर ऑप्शन्स के नाम पहले नहीं पता थे।

    जैसा ऊपर बताया गया, iQOO 15 इंडिया में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। ये जानकारी iQOO इंडिया हेड निपुण मरिया ने हाल ही में दी थी। पहले फोन को 27 नवंबर को डेब्यू करने के लिए टीज किया गया था। भारत में, फोन को Qualcomm के नए 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ पावर किया जाएगा, साथ में LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगी। फोन के लिए Q3 Supercomputing गेमिंग चिप भी टीज की गई है, जो चीनी वर्जन में भी है। ये फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आएगा।

    भारत में, इसमें 2K रेजोल्यूशन स्क्रीन होगी, जिसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट मिलेगा। iQOO 15 में Ray Tracing सपोर्ट भी कन्फर्म किया गया है। फोन में 8,000 sq mm सिंगल-लेयर वेपर चेंबर प्लेट भी होगी, जिससे हैवी गेमिंग के दौरान ओवरहीटिंग ना हो।

    फिलहाल iQOO 15 के इंडिया वेरिएंट की बाकी स्पेसिफिकेशन्स अभी सीक्रेट हैं, जो फीचर्स अभी तक टीज हुए हैं उनसे लगता है कि ये चीनी वेरिएंट जैसा ही होगा, जिसे 20 अक्टूबर को अनवील किया गया था। रेफरेंस के लिए, iQOO 15 में 2K (1,440×3,168 पिक्सल) रिजोल्यूशन , 130Hz स्क्रीन सैंपलिंग रेट और 144Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ 6.85-इंच Samsung M14 AMOLED डिस्प्ले मिलता है। ये Adreno 840 GPU के साथ आता है। फोन में ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर है।

    iQOO 15 में 7,000mAh की बैटरी है जिसमें 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। ये अभी चीन में Legendary Edition (सिल्वर), Track Edition (ब्लैक), Lingyun (ग्रे), और Wilderness (ग्रीन) (चीनी से ट्रांसलेटेड) कलर ऑप्शन में सेल पर है।

