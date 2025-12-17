अगले साल लॉन्च हो सकता है iPhone Fold, मिल सकता है हिडन कैमरा और स्लिम बॉडी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फोल्डेबल फोन सेगमेंट में एंट्री करने का Apple का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो सकता है। जाने-माने चीनी टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन द्वारा शेयर की गई नई डिटेल्स से पता चलता है कि Apple का पहला फोल्डेबल iPhone पहले से ही डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में है और अगले साल की शुरुआत में आ सकता है। अगर लेटेस्ट लीक सही है, तो ये डिवाइस डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी और डिस्प्ले क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, भले ही इसके लिए Apple के कुछ सिग्नेचर फीचर्स पर फिर से सोचना पड़े। फोन में पतली बॉडी के साथ एक हिडन कैमरा भी देखने को मिल सकता है, जो काफी दिलचस्प लगता है। यहां नए लीक के आधार पर डिटेल्स दी गई हैं।

अपकमिंग फोल्डेबल iPhone कथित तौर पर बुक-स्टाइल डिजाइन को फॉलो करेगा, जो हॉरिजॉन्टल तरीके से खुलकर एक बड़ी इंटरनल स्क्रीन शो करेगा। कई मौजूदा फोल्डेबल फोन के उलट, Apple कथित तौर पर डिवाइस को जितना हो सके पतला रखने पर जोर दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई इंटरनल फैसले लिए गए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि Apple चाहता है कि फोन भारी होने के बजाय डेली यूज में प्रीमियम और प्रैक्टिकल लगे।

सबसे बड़े बदलावों में से एक टच ID की वापसी हो सकती है। लीक के मुताबिक, Apple ने फेस ID के बजाय साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसका कारण पूरी तरह से प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, क्योंकि फेस ID के लिए जरूरी हार्डवेयर फोन के अंदर ज्यादा जगह लेगा और बॉडी को पतला रखना मुश्किल बना देगा। कंपनी कथित तौर पर इंटरनल स्पेस बचाने के लिए अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी बच रही है। अगर ये सच होता है, तो ये सालों में पहली बार होगा कि टच ID किसी हाई-एंड iPhone पर मेन अनलॉकिंग तरीका बनेगा।

हिंज, जो किसी भी फोल्डेबल फोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होाता है, कहा जा रहा है कि ये एक मेन फोकस एरिया है। हालांकि, कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन लीकर ने इसे 'बहुत मजबूत' बताया है। ये Apple की नई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करने से पहले मैकेनिज्म को बेहतर बनाने में सालों बिताने की रेपुटेशनके साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। फोल्डेबल फोन की अक्सर कमजोर हिंज और दिखने वाली क्रीज के लिए आलोचना की गई है और Apple पहले दिन से ही उन शिकायतों से बचने के लिए उत्सुक दिख रहा है।

लीक में शेयर की गई डिस्प्ले डिटेल्स एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। मेन फोल्डिंग स्क्रीन 7.58 इंच की बताई जा रही है और इसमें कथित तौर पर अंडर-पैनल सेल्फी कैमरा शामिल होगा। इसका मतलब है कि कैमरा डिस्प्ले के नीचे होगा, जिससे नॉर्मल यूज के दौरान स्क्रीन नॉच या कट-आउट से फ्री रहेगी। बाहर की तरफ, कवर डिस्प्ले का साइज़ 5.25 इंच बताया जा रहा है और इसमें एक छोटा पंच-होल कैमरा होगा, जिसका डिजाइन बिना इस्तेमाल वाली स्क्रीन एरिया को कम करेगा। ये अभी साफ नहीं है कि Apple का डायनामिक आइलैंड दोनों में से किसी डिस्प्ले पर दिखेगा या नहीं।

कैमरा की बात करें तो, फोल्डेबल iPhone में दो रियर कैमरे होने की उम्मीद है, दोनों में 48-मेगापिक्सल के सेंसर होंगे। लीक में एक 'बड़े बेस' का जिक्र है, जो आमतौर पर ज्यादा पिक्सल काउंट के बजाय बड़े सेंसर साइज की ओर इशारा करता है। इससे पता चलता है कि Apple ज्यादा लेंस जोड़ने की जगह इमेज क्वालिटी और लो लाइट में परफॉर्मेंस पर फोकस करना जारी रखेगा।

टिप्स्टर का ये भी दावा है कि अगला साल आम तौर पर फोल्डेबल फोन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक ऐसे समय के बाद जब फोल्डेबल फोन में अपग्रेड छोटे लग रहे थे, लोगों की इस सेगमेंट में फिर से दिलचस्पी दिख सकती है, खासकर Apple के इस स्पेस में आने से। ये भी कहा जा रहा है कि Samsung एक नए वाइड-फॉर्मेट फोल्डेबल की टेस्टिंग कर रहा है, जो टॉप एंड पर बढ़ते कॉम्पिटिशन की ओर इशारा करता है।