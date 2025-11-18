iPhone Air के डिजाइनर अबीदुर चौधरी ने छोड़ा Apple, AI स्टार्टअप से जुड़े- रिपोर्ट में दावा
Apple कथित तौर पर अपने iPhone Air के दूसरे जनरेशन मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें अपग्रेडेड हार्डवेयर, बदले हुए इंटरनल पार्ट्स और बदली गई लॉन्च टाइमिंग शामिल है। इसी बीच कंपनी की डिजाइन टीम में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। iPhone Air के डिजाइन से जुड़े अहम डिजाइनर के कंपनी छोड़ने से ये बदलाव और साफ नजर आ रहे हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple कथित तौर पर अपने सेकंड-जनरेशन iPhone Air को अपग्रेडेड हार्डवेयर, बदले हुए इंटरनल कंपोनेंट्स और बदले हुए लॉन्च टाइमिंग के साथ तैयार कर रहा है। ये अफवाहें उस समय सामने आई हैं जब कंपनी का डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन बड़े बदलावों से गुजर रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक iPhone Air के डिजाइन में अहम योगदान देने वाले एक जरूरी सदस्य अब कंपनी से जा चुके हैं। उनका जाना Apple की डिजाइन टीम में पिछले कई सालों से आए बदलावों की कड़ी को और आगे बढ़ाता है, जो नए प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के साथ लगातार बदलती रही है।
iPhone Air के डिजाइनर ने Apple में छह साल बाद नौकरी छोड़ी
अबिदुर चौधरी, जो Apple में इंडस्ट्रियल डिजाइनर थे और iPhone Air के लॉन्च वीडियो में दिखाई दिए थे, Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक अब वे कंपनी छोड़कर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप से जुड़ गए हैं। उनकी विदाई को लेकर Apple के अंदर भी काफी चर्चा है। क्योंकि, उन्हें डिजाइन ग्रुप में एक बढ़ते हुए प्रभावशाली सदस्य के रूप में देखा जाता था।
रिपोर्ट में कहा गया कि, चौधरी ने Apple में छह साल से ज्यादा समय बिताया और iPhone Air के हार्डवेयर और ओवरऑल डिजाइन डायरेक्शन को डेवलप करने में अहम रोल निभाया। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी विदाई फोन की लॉन्चिंग या शुरुआती सेल्स परफॉर्मेंस से जुड़ी नहीं है, जिसे डिजाइन की तारीफ के बावजूद मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी।
गौर करने वाली ये है कि 2019 में Ive के जाने के बाद Apple की डिजाइन टीम में बड़ा बदलाव देखा गया है, जिसमें कई पुराने मेंबर्स जा चुके हैं और टीम अब ज्यादातर नए लोगों से बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल टीम को और झटके लगे, जिनमें COO Jeff Williams का जाना और Alan Dye की UI टीम से कई लोगों का बाहर होना शामिल है। Williams के जाने के बाद Apple ने कहा कि डिजाइन टीम अब सीधे CEO Tim Cook को रिपोर्ट करेगी।
iPhone Air परफॉर्मेंस
रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone Air के प्रोडक्शन को पूरी तरह रोक दिया गया है, जबकि पहले भी इसके मैन्युफैक्चरिंग कट्स ने आउटपुट को एंड-ऑफ-लाइन लेवल के करीब पहुंचा दिया था। मॉडल मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है, खासतौर पर इसके सिंगल रियर कैमरा और प्राइसिंग के कारण, जो इसे हाई-एंड iPhones के बहुत करीब ले जाती है। प्रोडक्शन रोकने के बावजूद अभी साफ नहीं है कि Apple ने इस डिवाइस को स्थायी रूप से बंद किया है या सिर्फ मौजूदा इनवेंट्री क्लियर करने के लिए अस्थायी तौर पर रोक रखा है।
iPhone Air 2 का संभावित लॉन्च टाइमलाइन
Apple कथित तौर पर एक सेकंड-जनरेशन iPhone Air डेवलप कर रहा है जिसमें दो कैमरे, बड़ी बैटरी और बेहतर कूलिंग दी जाएगी, लेकिन इसकी 2026 वाली लॉन्च टाइमिंग अब आगे बढ़ा दी गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple 2026 की फॉल से एक नया स्टैगर्ड रिलीज स्ट्रैटेजी अपनाएगा। कंपनी उस समय iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को अपने पहले फोल्डेबल iPhone के साथ पेश करेगी। बाकी मॉडल- जैसे स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone 18e और अपडेटेड iPhone Air — 2027 की स्प्रिंग में लॉन्च किए जाएंगे। ये बदलाव Apple के सालाना लॉन्च साइकल में बड़ा परिवर्तन लाएगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट लॉन्च एक ही सितंबर इवेंट की बजाय दो सीजन में बांटे जाएंगे।
