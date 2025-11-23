Language
    Black Friday Sale: सबसे पतले iPhone पर भी मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, चेक करें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज के तहत iPhone Air लॉन्च किया है। Croma की Black Friday सेल में इस फोन पर फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। ICICI, IDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है। iPhone Air में 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले और A19 Pro चिपसेट है। यह अब तक का सबसे पतला iPhone है।

    Black Friday Sale: सबसे पतले iPhone पर भी मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, चेक करें डील


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने हाल ही में अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज के तहत, इस बार कंपनी ने अपने Plus मॉडल को बंद करके एक बिल्कुल नया स्लिम iPhone पेश किया है, जिसका नाम कंपनी ने iPhone Air रखा है। डिवाइस को लॉन्च हुए अभी कुछ समय हो गया है और अब इस लेटेस्ट डिवाइस पर भी फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

    Croma की Black Friday सेल के दौरान, iPhone Air पर अभी शानदार डील मिल रही है। फोन पर न सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है बल्कि शानदार बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिससे फोन की कीमत काफी कम हो गई है। अगर आप भी नए iPhone में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो एक बार ये डील जरूर चेक करें...

    iPhone Air पर डिस्काउंट ऑफर

    Apple ने सितंबर में iPhone Air लॉन्च किया था। इस फोन की शुरुआती कीमत ₹1,19,900 है, लेकिन अब आप इस डिवाइस को क्रोमा की वेबसाइट से सिर्फ ₹1,12,900 में खरीद सकते हैं, यानी फोन पर फ्लैट ₹7,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है। अगर आप इस फोन को ICICI बैंक, IDFC बैंक और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, तो आपको ₹4,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। इसका मतलब है कि आप फोन पर कुल ₹11,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, जो इस डील को काफी शानदार बना देता है।

    iPhone Air के फीचर्स

    iPhone Air के फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो एक ProMotion डिस्प्ले है, मतलब इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिवाइस में A19 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो चिपसेट अबतक सिर्फ Pro मॉडल में देखने को मिलता था। इसके साथ ही इस डिवाइस में आपको 2X टेलीफोटो जूम भी मिलता है। डिवाइस की मोटाई सिर्फ 5.6 mm है, यानी यह अब तक का सबसे पतला iPhone है और इस फोन का वजन सिर्फ 156 ग्राम है।

