    iPhone Air 2 के लॉन्च में हो सकती है देरी, दो प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:36 AM (IST)

    एप्पल ने हाल ही में लॉन्च हुए iPhone Air की खराब बिक्री के कारण इसके अगले वर्जन, iPhone Air 2, के लॉन्च में देरी कर सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने मौजूदा iPhone Air का उत्पादन कम कर दिया है, क्योंकि इसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। एप्पल अब 2026 में iPhone 18 Pro और एक फोल्डेबल iPhone पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि iPhone Air 2 को 2027 में पेश किया जा सकता है, जिसमें डुअल 48MP कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने हाल ही में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी जिसके तहत इस बार ऑल न्यू iPhone Air भी पेश किया गया था। अब काफी लोगों को iPhone Air 2 का इंतजार है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple पहले वर्जन की खराब बिक्री के बाद अपने नेक्स्ट-जेनरेशन iPhone Air के लॉन्च में देरी कर सकता है। हालिया रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है।

    प्रोडक्शन किया कम

    जी हां, द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने मौजूदा iPhone Air का प्रोडक्शन काफी कम कर दिया है, जिसे सितंबर में Apple के अब तक के सबसे पतले स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया था। iPhone Air से Apple को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि इसमें सुपर-स्लिम और हल्का डिजाइन दिया गया था। हालांकि लोगों ने इस मॉडल में उतनी दिलचस्पी नहीं जगाई जितनी Apple को उम्मीद थी।

    दो प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस

    रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Apple का अगले इवेंट में iPhone Air 2 लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है। इसके बजाय, कंपनी का 2026 का लाइनअप दो मुख्य प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की उम्मीद है जिसमें iPhone 18 Pro और Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है। स्टैंडर्ड iPhone 18 और एक नया बजट-फ्रेंडली iPhone 18E शायद 2027 में पेश किया जा सकता है। Apple फिर भी iPhone Air 2 को 2027 में पेश कर सकता है।

    Apple iPhone Air 2 में क्या होगा खास?

    रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि एप्पल iPhone Air 2 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दे सकता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर और 48MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस देखने को मिल सकता है। इस अपग्रेड के बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमरे हाल के iPhones में देखे गए वर्टिकल डिजाइन के उलट, हॉरिजॉन्टल लेआउट में ही रहेंगे।

