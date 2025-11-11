iPhone Air 2 के लॉन्च में हो सकती है देरी, दो प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने हाल ही में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी जिसके तहत इस बार ऑल न्यू iPhone Air भी पेश किया गया था। अब काफी लोगों को iPhone Air 2 का इंतजार है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple पहले वर्जन की खराब बिक्री के बाद अपने नेक्स्ट-जेनरेशन iPhone Air के लॉन्च में देरी कर सकता है। हालिया रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है।

प्रोडक्शन किया कम जी हां, द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने मौजूदा iPhone Air का प्रोडक्शन काफी कम कर दिया है, जिसे सितंबर में Apple के अब तक के सबसे पतले स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया था। iPhone Air से Apple को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि इसमें सुपर-स्लिम और हल्का डिजाइन दिया गया था। हालांकि लोगों ने इस मॉडल में उतनी दिलचस्पी नहीं जगाई जितनी Apple को उम्मीद थी।

दो प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Apple का अगले इवेंट में iPhone Air 2 लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है। इसके बजाय, कंपनी का 2026 का लाइनअप दो मुख्य प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की उम्मीद है जिसमें iPhone 18 Pro और Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है। स्टैंडर्ड iPhone 18 और एक नया बजट-फ्रेंडली iPhone 18E शायद 2027 में पेश किया जा सकता है। Apple फिर भी iPhone Air 2 को 2027 में पेश कर सकता है।