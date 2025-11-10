एक दिन भी नहीं चलती iPhone की बैटरी? तो बंद करें ये 5 सेटिंग
आईफोन यूजर्स अक्सर बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से जूझते हैं। हालांकि, कुछ आसान सेटिंग्स में बदलाव करके आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को काफी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए लॉक स्क्रीन विजेट्स, मोशन और एनिमेशन, कीबोर्ड वाइब्रेशन, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश और लोकेशन सर्विसेज को बंद या नियंत्रित करने की सलाह दी गई है, जिससे फोन की बैटरी की खपत कम होती है और वह लंबे समय तक चलती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल हर बार अपने नए आईफोन के साथ बेहतर बैटरी लाइफ देने का वादा करता है लेकिन आज भी कई iPhone यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी बैटरी जल्दी खत्म होने की होती है। जी हां, कई बार तो फोन को दिन में कई बार चार्ज करना पड़ जाता है और जब चार्जर पास न हो तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ साधारण सेटिंग्स को चेंज करके आप iPhone की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। चलिए जानें वो 5 सेटिंग जिन्हें बंद करके आप अपने फोन की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं...
Lock Screen के Widgets ऑफ रखें
अक्सर बहुत से Widgets लगातार डेटा अपडेट करते रहते हैं जैसे मौसम, स्टॉक या स्पोर्ट्स स्कोर, जिससे बैटरी काफी ज्यादा खर्च होती है। इसे बंद करके आप अपने फोन की काफी बैटरी बचा सकते हैं। बैटरी कम होने पर “Still Wallpaper” का इस्तेमाल करें, इससे बैकग्राउंड एनर्जी की खपत घटती है।
Motion और Animations ऑफ करें
iPhone के शानदार ट्रांजिशन और एनिमेशन दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं लेकिन ये बैटरी पर काफी असर डालते हैं। आप इसे Settings → Accessibility → Motion → Reduce Motion को ON करके आप फोन की बैटरी को बचा सकते हैं।
Keyboard की वाइब्रेशन ऑफ करें
आईफोन में टाइप करते टाइम हर Key पर आने वाला वाइब्रेशन काफी मजेदार लगता है, लेकिन यह बैटरी को धीरे-धीरे खत्म करता है। इसलिए इसे Settings → Sounds & Haptics → Keyboard Feedback → Haptic को OFF कर लें।
Background App Refresh ऑफ करें
कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में काफी ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बैटरी लगातार घटती रहती है। इसके लिए Settings → General → Background App Refresh → Off करें या इसे Wi-Fi only पर सेट कर दें।
लोकेशन Services
आज लगभग हर ऐप लोकेशन ट्रैक करता है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म होती है। ऐसे में आप इसे भी कंट्रोल करके बैटरी बचा सकते हैं। इसके लिए फोन की Settings → Privacy → Location Services और फिर जिन ऐप्स को लोकेशन की जरूरत नहीं, उनके लिए Never या While Using the App पर सेट कर दें।
