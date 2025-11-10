एक दिन भी नहीं चलती iPhone की बैटरी? तो बंद करें ये 5 सेटिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल हर बार अपने नए आईफोन के साथ बेहतर बैटरी लाइफ देने का वादा करता है लेकिन आज भी कई iPhone यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी बैटरी जल्दी खत्म होने की होती है। जी हां, कई बार तो फोन को दिन में कई बार चार्ज करना पड़ जाता है और जब चार्जर पास न हो तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ साधारण सेटिंग्स को चेंज करके आप iPhone की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। चलिए जानें वो 5 सेटिंग जिन्हें बंद करके आप अपने फोन की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं...

Lock Screen के Widgets ऑफ रखें अक्सर बहुत से Widgets लगातार डेटा अपडेट करते रहते हैं जैसे मौसम, स्टॉक या स्पोर्ट्स स्कोर, जिससे बैटरी काफी ज्यादा खर्च होती है। इसे बंद करके आप अपने फोन की काफी बैटरी बचा सकते हैं। बैटरी कम होने पर “Still Wallpaper” का इस्तेमाल करें, इससे बैकग्राउंड एनर्जी की खपत घटती है।

Motion और Animations ऑफ करें iPhone के शानदार ट्रांजिशन और एनिमेशन दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं लेकिन ये बैटरी पर काफी असर डालते हैं। आप इसे Settings → Accessibility → Motion → Reduce Motion को ON करके आप फोन की बैटरी को बचा सकते हैं।

Keyboard की वाइब्रेशन ऑफ करें आईफोन में टाइप करते टाइम हर Key पर आने वाला वाइब्रेशन काफी मजेदार लगता है, लेकिन यह बैटरी को धीरे-धीरे खत्म करता है। इसलिए इसे Settings → Sounds & Haptics → Keyboard Feedback → Haptic को OFF कर लें।

Background App Refresh ऑफ करें कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में काफी ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बैटरी लगातार घटती रहती है। इसके लिए Settings → General → Background App Refresh → Off करें या इसे Wi-Fi only पर सेट कर दें।