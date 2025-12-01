Apple के सबसे सस्ते iPhone में इस बार होगा ये बड़ा चेंज, फीचर्स भी आए सामने

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने इस साल सितंबर महीने में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी जिसके बाद अब iPhone 17e को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एप्पल का ये सस्ता आईफोन अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस बार नए वाले आईफोन में iPhone 16e के मुकाबले कुछ बड़े हार्डवेयर अपग्रेड होंगे।

हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि iPhone 17e का डिजाइन इस बार काफी हद तक iPhone 17 जैसा हो सकता है। यानी डिवाइस में डायनामिक आइलैंड देखने को मिल सकता है, जो मौजूदा iPhone 16e के बड़े नॉच डिजाइन से अलग लुक देगा। iPhone 17e में 6.1-इंच का डिस्प्ले और एक सिंगल रियर कैमरा मिल सकता है।

iPhone 17e के स्पेसिफिकेशन्स हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इस बार फोन में डायनामिक आइलैंड मिलेगा। अगर यह सच होता है, तो यह iPhone 16e के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होने वाला है और iPhone सीरीज में नॉच का दौर भी इसी के साथ खत्म हो सकता है। बता दें कि अभी के iPhone 16e में iPhone 14 के डिजाइन जैसा ही चौड़ा नॉच डिजाइन मिल रहा है। इस नॉच में फेस ID सेंसर और फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।

iPhone 17e की कितनी हो सकती है कीमत? रिपोर्ट्स से ये भी पता चलता है कि iPhone 16 की तरह, नए वाले iPhone 17e में भी 60Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.1-इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें एक सिंगल रियर कैमरा मिलेगा।