    iPhone 17 Pro Max का कलर हो रहा फेड! कॉस्मिक ऑरेंज से पिंक हो रहा लेटेस्ट आईफोन

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:29 PM (IST)

    एप्पल के iPhone 17 Pro Max के कॉस्मिक ऑरेंज कलर वेरिएंट में रंग फीका पड़ने की शिकायतें आ रही हैं। यूजर्स सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें रंग फेड होकर रोज पिंक हो रहा है। यह समस्या मुख्य रूप से कैमरा मॉड्यूल और फ्रेम एरिया में देखी जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ बैच में सीलिंग कोटिंग की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल के लेटेस्ट और सबसे प्रीमियम आईफोन मॉडल को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका कलर फीका पड़ने लगा है। iPhone 17 Pro Max के सबसे पॉपुलर Cosmic Orange कलर वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि यह फेड होकर रोज पिंक का हो रहा है। दुनियाभर के iPhone 17 Pro Max यूजर्स को इस तरह की प्रोब्लम फेस करनी पड़ रही है। वे सोशल मीडिया में इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। कलर फेड होने की यह प्रोबल्म अभी सिर्फ कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट में ही आ रही है। फोन के किनारे हल्के पिंक कलर हो गए हैं।

    एपल के आईफोन्स में आ रही है ये समस्या अभी व्यापक नहीं है। संभव है कि किसी खराब बैच के iPhone 17 Pro Max के ऑरेंज कलर वाले मॉडल का कलर बदलकर गुलाबी हो रहे हैं। iPhone 17 Pro Max एपल का मौजूदा सबसे महंगा मॉडल है। इस वजह से यूजर्स काफी परेशान हैं।

    कॉस्मिक ऑरेंज कलर मॉडल हो रहा पिंक

    iPhone 17 Pro Max यूजर्स सोशल मीडिया में फोटो शेयर कर रहे हैं। उनका कॉस्मिक ऑरेंज कलर फेड होकर रोज गोल्ड पिंक कलर में बदल गया है। हालांकि, फोन का बैक पैनल का कलर फेड नहीं हुआ है। कलर फेड सिर्फ कैमरा मॉड्यूल और आईफोन के फ्रेम एरिया का हुआ है। इस समस्या से न सिर्फ ऑरेंज कलर खरीद चुके यूजर्स परेशान हैं, बल्कि इसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे यूजर्स भी परेशान हैं।

    सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बताया कि संभवत: आईफोन के कुछ बैच में सीलिंग कोटिंग में कमी के कारण ऐसा हुआ होगा। कमजोर सीलिंग कोटिंग के कारण एल्यूमिनियम ऑक्सीसाइस हो गया होगा, जिससे फोन का कलर चेंज हो रहा है। अब तक करीब दस यूजर्स इस तरह की प्रोब्लम को रिपोर्ट कर चुके हैं।

