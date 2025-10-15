iPhone 17 Pro Max का कलर हो रहा फेड! कॉस्मिक ऑरेंज से पिंक हो रहा लेटेस्ट आईफोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल के लेटेस्ट और सबसे प्रीमियम आईफोन मॉडल को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका कलर फीका पड़ने लगा है। iPhone 17 Pro Max के सबसे पॉपुलर Cosmic Orange कलर वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि यह फेड होकर रोज पिंक का हो रहा है। दुनियाभर के iPhone 17 Pro Max यूजर्स को इस तरह की प्रोब्लम फेस करनी पड़ रही है। वे सोशल मीडिया में इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। कलर फेड होने की यह प्रोबल्म अभी सिर्फ कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट में ही आ रही है। फोन के किनारे हल्के पिंक कलर हो गए हैं।

एपल के आईफोन्स में आ रही है ये समस्या अभी व्यापक नहीं है। संभव है कि किसी खराब बैच के iPhone 17 Pro Max के ऑरेंज कलर वाले मॉडल का कलर बदलकर गुलाबी हो रहे हैं। iPhone 17 Pro Max एपल का मौजूदा सबसे महंगा मॉडल है। इस वजह से यूजर्स काफी परेशान हैं।

कॉस्मिक ऑरेंज कलर मॉडल हो रहा पिंक iPhone 17 Pro Max यूजर्स सोशल मीडिया में फोटो शेयर कर रहे हैं। उनका कॉस्मिक ऑरेंज कलर फेड होकर रोज गोल्ड पिंक कलर में बदल गया है। हालांकि, फोन का बैक पैनल का कलर फेड नहीं हुआ है। कलर फेड सिर्फ कैमरा मॉड्यूल और आईफोन के फ्रेम एरिया का हुआ है। इस समस्या से न सिर्फ ऑरेंज कलर खरीद चुके यूजर्स परेशान हैं, बल्कि इसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे यूजर्स भी परेशान हैं।