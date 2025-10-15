Flipkart दिवाली सेल में फिर iPhone 16 पर शानदार डिस्काउंट, खरीदने से पहले चेक करें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर इन दिनों बिग बैंग दिवाली सेल चल रही है जिसमें एक बार फिर कई स्मार्टफोन काफी ज्यादा कम कीमत पर मिल रहे हैं। न सिर्फ Android फोन बल्कि एपल के आईफोन भी इस सेल में सस्ते में मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी काफी वक्त से एक नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए।

दरअसल इस वक्त सेल में फिर iPhone 16 पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे तो इस फोन की कीमत अभी लगभग 70 हजार रुपये है लेकिन सेल के दौरान आप फोन को 60 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि एपल के इस डिवाइस में आपको AI फीचर्स मिलते हैं जो पूजने मॉडल्स में मिसिंग हैं। इसके अलावा फोन में कई अपग्रेड दिए गए हैं। चलिए इस डील पर एक नजर डालते हैं...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर एपल ने iPhone 16 को पिछले साल 79,900 में लॉन्च किया था लेकिन iPhone 17 सीरीज के लॉन्च होते ही कंपनी ने पुराने मॉडल की कीमत को 10 हजार रुपये कम कर दिया जिसके बाद फोन की कीमत 69,900 रुपये हो गई। वहीं, अब फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में तो इस फोन की कीमत और भी ज्यादा कम हो गई है। सेल के दौरान आप इस फोन को सिर्फ 57,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

यानी फोन पर इस वक्त हजारों रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर कई बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जो इस डील को और ज्यादा खास बना देते हैं। SBI Credit Card EMI के साथ फोन पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि Flipkart Axis Bank Credit Card के साथ तो आप 4000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं।

iPhone 16 के खास फीचर्स iPhone 16 के खास फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में सुपर रेटिना XDR OLED, डायनामिक आइलैंड 6.1-इंच, 2556x1179 रिजाल्यूशन वाला डिस्प्ले है। डिवाइस 2000 निट्स तक की पीक (आउटडोर) ब्राइटनेस, HDR सपोर्ट, ट्रू टोन और वाइड कलर ऑफर करता है। डिवाइस में A18 चिप है जो 6-कोर CPU, 5-कोर GPU, 16-कोर न्यूरल इंजन से लैस है।