iPhone 17 सीरीज के बाद अब Apple लॉन्च करेगा ये 3 नए प्रोडक्ट, देखें क्या कुछ रहेगा खास
एपल जल्द ही M5 चिपसेट के साथ 14-इंच MacBook Pro और iPad Pro (2025) लॉन्च कर सकता है। Apple Vision Pro का अपडेटेड वर्जन भी आने की उम्मीद है। ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सॉफ्ट लॉन्च के जरिए पेश किए जाएंगे। iPad Pro में नया सेल्फी कैमरा और बेहतर M5 चिपसेट मिल सकता है, जो परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने पिछले महीने अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है जिसके बाद अब Apple अपने अन्य प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है। हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि टेक दिग्गज इस हफ्ते तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही M5 चिपसेट से लैस एक नया 14-इंच MacBook Pro पेश कर सकती है।
यही प्रोसेसर आगामी iPad Pro में भी इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। इस बीच, Apple Vision Pro का एक अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च होने की उम्मीद है। चलिए जानें कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च...
इस हफ्ते लॉन्च हो सकते हैं ये Apple प्रोडक्ट्स
ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि टेक दिग्गज इस हफ्ते तीन नए प्रोडक्ट्स की घोषणा कर सकता है, लेकिन इन्हें किसी डेडिकेटेड लाइव इवेंट के बजाय ऑनलाइन सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। अगर यह बात सही साबित होती है, तो उम्मीद की जा रही है कि Apple अपने न्यूजरूम में इन नए प्रोडक्ट्स की लॉन्च प्रेस रिलीज जारी करेगा। इसके अलावा कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी नए प्रोडक्ट्स की घोषणा कर सकती है।
पुरानी लॉन्च टाइमलाइन को फॉलो कर रहा एपल?
पिछली रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि नए प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च इवेंट 28 से 30 अक्टूबर के बीच हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि Apple अपने आगामी प्रोडक्ट्स लॉन्च के लिए 2023 से पहले की लॉन्च टाइमलाइन पर वापस आ गया है। गुरमन के मुताबिक iPad Pro (2025) कंपनी द्वारा अक्टूबर में लॉन्च किए जाने वाले पहले प्रोडक्ट में से एक हो सकता है। हालांकि इस कथित टैबलेट में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़े-बहुत अपग्रेड मिलने की उम्मीद है।
एडवांस M5 चिपसेट
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेबलेट में एक एडवांस M5 चिपसेट और एक नया पोर्ट्रेट-फेसिंग सेल्फी कैमरा मिल सकता है। ये डिवाइस मौजूदा मॉडल के लैंडस्केप कैमरे के साथ आ सकता है। रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि M5 चिप मौजूदा M4 से 12 परसेंट तक फास्ट मल्टी-कोर CPU परफॉर्मेंस देगी और 36 परसेंट तक फास्ट GPU परफॉर्मेंस ऑफर करेगी।
दूसरा प्रोड्कट 14-इंच का नया MacBook Pro हो सकता है। iPad Pro (2025) की तरह, इसमें भी केवल चिपसेट के मामले में ही अपग्रेड हो सकता। जबकि तीसरा प्रोडक्ट Apple Vision Pro का एक अपडेटेड वर्जन हो सकता है। हालांकि, यह Vision Pro 2 नहीं, बल्कि एक नया अपडेट होगा।
