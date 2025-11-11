आ रहा है iPhone 17 Pro जैसा सस्ता फोन, ट्रिपल कैमरा के साथ मिलेगा खास बटन भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही मार्केट में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है जिसका डिजाइन iPhone 17 Pro जैसा हो सकता है। जी हां, हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ZTE अपने ब्लेड स्मार्टफोन लाइनअप के तहत एक नया फोन लॉन्च करने की तैयारी में है जिसका नाम ZTE Blade V80 Vita हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस नए डिवाइस को लेकर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन एक जाने-माने टिप्स्टर ने आने वाले फोन की पहली इमेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है, जिससे इसके संभावित डिजाइन का पता चल गया है। सामने आई रेंडर इमेज से पता चलता है कि ZTE Blade V80 Vita का डिजाइन Apple की iPhone 17 सीरीज से इंस्पायर्ड हो सकता है। इतना ही नहीं फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है।

ZTE Blade V80 Vita का कैसे होगा डिजाइन दरअसल टिप्स्टर इवान ब्लास ने अपने X पर ZTE Blade V80 Vita की एक कथित इमेज शेयर की है। इस रेंडर इमेज में फोन को कई अलग-अलग एंगल से ब्लू कलर में दिखाया गया है, जिससे इसका डिजाइन हाईलाइट हो जाता है। फोन में पतले बेजल, डिस्प्ले पर एक पंच होल कटआउट और गोल कोने दिखाई दे रहे हैं।

ZTE Blade V80 Vita pic.twitter.com/Z8aXmZcf5D — Evan Blass (@evleaks) November 10, 2025 इतना ही नहीं इस ZTE Blade V80 Vita में पीछे की तरफ एक चौड़ा रेक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड दिखाई दे रहा है जो डिवाइस की लगभग पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है। फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें एक LED फ्लैश दाईं ओर दिख रही है। कैमरा मॉड्यूल के नीचे-दाएं कोने में 'Neo' वर्ड लिखा हुआ है। कीमत भी होगी कम फोन का डिजाइन पीछे से काफी हद तक iPhone 17 सीरीज के iPhone 17 Pro जैसा दिख रहा है, जिसमें कैमरा लेआउट भी वैसा ही दिया गया है। फोन में दाईं ओर वॉल्यूम रॉकर के साथ एक लाल पावर बटन दिया गया है।