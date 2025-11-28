7000 रुपये तक महंगा हो जाएगा लेटेस्ट iPhone 17, आखिर क्यों महंगे हो रहे हैं स्मार्टफोन?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple भारत में सप्लाई में कमी और भारी डिमांड के चलते iPhone 17 की कीमत बढ़ा सकता है। एपल ने इस आईफोन मॉडल को बड़े अपग्रेड्स के साथ सितंबर महीने में लॉन्च किया था। कंपनी ने इस बार बेस वेरिएंट को ज्यादा स्टोरेज के साथ मार्केट में उतारा है। iPhone 16 के सेम स्टोरेज वेरिएंट से तुलना करे तो नए आईफोन को कम कीमत में लॉन्च किया गया था। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी एक बार फिर से कीमत बढ़ा सकती हैं।

iPhone 17 के सभी मॉडल होंगे महंगे iPhone 17 का बेस वेरिएंट अभी 256GB के साथ आता है, जिसकी कीमत 82,900 रुपये है। इसके साथ ही 512GB वाले वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपये है। हिंदुस्तान टाइम्स ने टिपस्टर योगेश बरार के हवाले से बताया है कि एपल इन दोनों मॉडल की कीमत में 7000 रुपये की बढ़ोत्तरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है कि 256GB वाले वेरिएंट की नई कीमत 89,900 रुपये हो जाएगी। वहीं 512GB वाले वेरिएंट की कीमत 1,09,900 रुपये हो जाएगी।

इस बढ़ोत्तरी के बाद iPhone 17 के दोनों वेरिएंट की कीमत iPhone 16 के सेम स्टोरेज वेरिएंट के लॉन्च प्राइस जितनी हो जाएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो Apple बॉयर्स को बैंक डिस्काउंट अगल से ऑफर करेगी। कंपनी कीमत में बढ़ोत्तरी iPhone 17 के कम स्टॉक और भारी डिमांड के चलते करने पर विचार कर रही है।

क्यों महंगे हो रहे हैं स्मार्टफोन सप्लाई चेन के चलते कॉम्पोनेंट की कीमत बढ़ रही है। अभी यह साफ नहीं है कि इसका असर आईफोन की कीमतों पर देखने को मिलेगा या नहीं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाले DRAM और मेमोरी चिप्स की सप्लाई चेन ग्लोबल मार्केट में प्रभावित है। संभावना है कि इसके चलते मेमोरी चिप्स की कीमतें 20 से 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग ने अपने चिप की कीमत 60 परसेंट तक बढ़ा दिए हैं। कॉम्पोनेंट की बढ़ती कीमत पहले ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री को प्रभावित कर चुकी है।