ब्लैक फ्राइडे सेल: iPhone 17 मिल सकता है सिर्फ 45,900 में, खरीदने से पहले जानें खूबियां   

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने हाल ही में अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है जिसके तहत इस बार भी चार नए आईफोन लॉन्च किए गए हैं। नॉन प्रो मॉडल में तो इस बार iPhone 16 की तुलना में कई अपग्रेड देखने को मिले हैं, जिससे ये हाल के वर्षों में सबसे अच्छे नॉन प्रो iPhones में से एक बन गया। ऐसे में अगर आप भी iPhone 17 खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप लिमिटेड टाइम के लिए iPhone 17 को सिर्फ 46,000 रुपये से कम में अपना सकते हैं लेकिन इसमें बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है।

iPhone 17 पर डिस्काउंट ऑफर iPhone 17 इस वक्त क्रोमा की ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान अपने लॉन्च प्राइस 82,900 रुपये की कीमत पर लिस्टेड है लेकिन आपको 1,000 रुपये का बैंक कैशबैक डिवाइस पर मिल रहा है। इतना ही नहीं अगर आप अपना पुराना डिवाइस एक्सचेंज करते हैं, तो आपको एक्सचेंज बोनस के तौर पर तो 7,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्रोमा वेबसाइट पर बताया गया है कि आप अपने पुराने डिवाइस पर 29,000 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। इन सभी ऑफर्स के बाद iPhone 17 की कीमत सिर्फ 45,900 रुपये रह जाती है। हालांकि ये ऑफर 30 नवंबर तक वैलिड है।

खरीदने से पहले खूबियां भी जानें एक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले कई सालों के बाद बेस iPhone में भी 60Hz डिस्प्ले की जगह अब 120Hz पैनल मिलने लगा है। iPhone 17 प्रोमोशन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर आप पुराने iPhone से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको ये फोन काफी स्मूथ महसूस होगा।

पावरफुल चिपसेट परफॉर्मेंस के मामले में iPhones कई सालों से Android फ्लैगशिप से आगे रहे हैं। इस बार iPhone 17 में भी पावरफुल A19 चिपसेट है जो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जबकि iPhone 17 Pro मॉडल में तो A19 Pro मिलता है।

सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा इस बार Apple ने नया सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा ऑफर किया है। फोन को घुमाए इसमें आप लैंडस्केप मोड में ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं। iPhone 17 ज्यादा महंगे प्रो मॉडल के जैसा ही इस बार 18-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा ऑफर कर रहा है।