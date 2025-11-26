Language
    Black Friday सेल में iPhone 16 पर डिस्काउंट, ऑफर्स के साथ मिल रहा इतना सस्ता!

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    अमेज़न पर ब्लैक फ्राइडे सेल में आईफोन 16 पर भारी छूट मिल रही है। यह फोन 66,900 रुपये में उपलब्ध है, और बैंक ऑफर्स के साथ इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। आईफोन 16 में 6.1 इंच का डिस्प्ले और A18 चिपसेट है, साथ ही 48MP का कैमरा भी है। यह आईफोन खरीदने का अच्छा मौका है।

    Black Friday सेल में iPhone 16 पर डिस्काउंट, ऑफर्स के साथ मिल रहा इतना सस्ता!  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से एक नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अमेजन आपके लिए एक शानदार डील लेकर आया है। दरअसल, इस वक्त कई बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ब्लैक फ्राइडे सेल जारी है जिसमें कई स्मार्टफोन्स काफी सस्ते में मिल रहे हैं। पिछले साल के iPhone 16 पर भी इस सेल के दौरान भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

    बैंक ऑफर के बाद तो फोन की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी काफी टाइम से अपने पुराने आईफोन को अपग्रेड करने का सोच रहे थे या पहली बार आईफोन पर स्विच कर रहे हैं तो आपको ये डील बिलकुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर

    एप्पल ने पिछले साल iPhone 16 को लगभग 80 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि इस साल कंपनी ने नए iPhone 17 के लॉन्च के बाद पुराने मॉडल की कीमत को लगभग 10 हजार रुपये तक कम कर दिया। वहीं, अब ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान तो इस डिवाइस पर और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अमेजन पर अभी ये डिवाइस सिर्फ 66,900 रुपये में मिल रहा है जो एक शानदार डील बन गया है।

    इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर्स भी दे रही है जहां से आप SBI Credit Card EMI और ICICI Bank Credit Cards के साथ 4000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। जबकि SBI Credit Card Non-EMI ऑप्शन के साथ 3000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है जो डील को और भी ज्यादा खास बना देता है। बैंक ऑफर के बाद फोन की कीमत सिर्फ 62,900 रुपये रह जाती है।

    iPhone 16 के खास फीचर्स

    iPhone 16 के डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन अलग अलग कलर ऑप्शन जैसे ब्लैक, पिंक, व्हाइट, टील और अल्ट्रामरीन में आता है। बेहतर सुरक्षा के लिए फोन में सिरेमिक शील्ड देखने को मिलती है। डिवाइस में पावरफुल A18 चिपसेट (3nm) है जो 6-कोर CPU के साथ फास्ट परफॉर्मेंस देता है। कैमरा की बात करें तो डिवाइस में 48MP प्राइमरी कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस वाला डुअल कैमरा सेटअप मिलता है।

