Flipkart-Amazon नहीं यहां 1 लाख से कम में मिल रहा iPhone 16 Pro, देखें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन खत्म हो गया है और अब फिर से स्मार्टफोन्स पर बहुत कम डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं, दिवाली सेल के दौरान तो एप्पल के आईफोन्स सबसे कम कीमत पर मिल रहे थे। सेल के दौरान उन दिनों iPhone 16 Pro तो 1 लाख रुपये से कम में मिल रहा था जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 20 रुपये है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी इस फोन को आप 1 लाख रुपये से कम में खरीद सकते हैं। जी हां, आप अभी भी इस फोन पर शानदार डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं लेकिन ये डील अमेजन या फ्लिपकार्ट पर नहीं है, बल्कि विजय सेल्स पर ये खास ऑफर देखने को मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

iPhone 16 Pro डिस्काउंट ऑफर एप्पल ने पिछले साल iPhone 16 Pro को 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था लेकिन अभी आप इस डिवाइस को विजय सेल्स से सिर्फ 1,05,490 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं इस आईफोन पर शानदार बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप डिवाइस पर 10 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं। IDFC First Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ आप फोन पर इंस्टेंट 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

फोन पर HDFC Bank क्रेडिट और Debit कार्ड EMI ऑप्शन के साथ भी 4500 रुपये तक की छूट मिल रही है। जबकि HSBC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 7500 रुपये तक की छूट मिल रही है जिसके बाद फोन की कीमत 1 लाख रुपये से कम हो जाती है। YES Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ भी 2500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा भी फोन पर कई अन्य बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।