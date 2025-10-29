Language
    Flipkart-Amazon नहीं यहां 1 लाख से कम में मिल रहा iPhone 16 Pro, देखें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    त्योहारी सीजन के बाद iPhone 16 Pro पर शानदार ऑफर मिल रहा है। विजय सेल्स पर यह फोन 1,05,490 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये थी। बैंक ऑफर्स के साथ कीमत और भी कम हो सकती है। IDFC, HDFC, HSBC और YES Bank कार्ड पर विशेष छूट मिल रही है, जिससे यह फोन 1 लाख रुपये से कम में मिल सकता है। इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले और A18 प्रो चिपसेट है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन खत्म हो गया है और अब फिर से स्मार्टफोन्स पर बहुत कम डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं, दिवाली सेल के दौरान तो एप्पल के आईफोन्स सबसे कम कीमत पर मिल रहे थे। सेल के दौरान उन दिनों iPhone 16 Pro तो 1 लाख रुपये से कम में मिल रहा था जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 20 रुपये है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी इस फोन को आप 1 लाख रुपये से कम में खरीद सकते हैं। जी हां, आप अभी भी इस फोन पर शानदार डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं लेकिन ये डील अमेजन या फ्लिपकार्ट पर नहीं है, बल्कि विजय सेल्स पर ये खास ऑफर देखने को मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...  

    iPhone 16 Pro डिस्काउंट ऑफर

    एप्पल ने पिछले साल iPhone 16 Pro को 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था लेकिन अभी आप इस डिवाइस को विजय सेल्स से सिर्फ 1,05,490 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं इस आईफोन पर शानदार बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप डिवाइस पर 10 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं। IDFC First Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ आप फोन पर इंस्टेंट 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

    फोन पर HDFC Bank क्रेडिट और Debit कार्ड EMI ऑप्शन के साथ भी 4500 रुपये तक की छूट मिल रही है। जबकि HSBC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 7500 रुपये तक की छूट मिल रही है जिसके बाद फोन की कीमत 1 लाख रुपये से कम हो जाती है। YES Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ भी 2500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा भी फोन पर कई अन्य बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

    iPhone 16 Pro के फीचर्स

    एप्पल के इस दमदार डिवाइस में आपको 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में पीछे की तरफ 48MP + 48MP + 12MP रियर कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। डिवाइस में A18 प्रो चिपसेट भी मिलता है जो 6 कोर प्रोसेसर है।  

