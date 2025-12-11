iPhone 16 Plus पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, Amazon-Flipkart नहीं यहां है डील
आईफोन 16 प्लस खरीदने की सोच रहे हैं तो रिलायंस डिजिटल पर शानदार ऑफर है। डिवाइस पर 10 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। HSBC क्रेडिट कार्ड EMI से खरीदने ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी एक बड़ी स्क्रीन वाला आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो iPhone 16 Plus आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हां, इस वक्त इस डिवाइस की कीमत में सीधे 10 हजार रुपये तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये डील अमेजन या फ्लिपकार्ट पर नहीं बल्कि रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर दिखने को मिल रही है। यकीन मानिए फोन की कीमत और बैंक ऑफर्स जानने के बाद आप भी इस डिवाइस को खरीदे बिना नहीं रह पाएंगे।
ऑफर्स के बाद तो आप फोन को 65 हजार रुपये से भी कम में अपना बना पाएंगे। एप्पल ने इस डिवाइस को वैसे तो 89,900 में लॉन्च किया था, लेकिन नई वाली आईफोन 17 सीरीज आने के बाद इसकी कीमत को 10 हजार रुपये कम किया गया है। एप्पल स्टोर पर अभी इसकी कीमत 79,900 रुपये है लेकिन रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर फोन और भी 10 हजार के डिस्काउंट पर लिस्टेड है। चलिए इस शानदार डील के बारे में जानते हैं...
iPhone 16 Plus पर डिस्काउंट ऑफर
दरअसल रिलायंस डिजिटल ने इस वक्त iPhone 16 Plus के 128GB वेरिएंट को सिर्फ 69,990 रुपये में लिस्ट कर दिया है, जिससे इसकी बेस प्राइस से लगभग 10,000 रुपये कम है, लेकिन डील यहीं खत्म नहीं हुई है। एक्स्ट्रा बैंक ऑफर के बाद तो आप फोन को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आप HSBC क्रेडिट कार्ड EMI से फोन खरीदते हैं तो आपको 7.5 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, जो 7,500 तक हो सकता है। यानी इस ऑफर को लगाने के बाद तो फोन की कीमत 62,490 रुपये रह जाएगी।
iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में A18 चिपसेट देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस डिवाइस में आपको नए Apple Intelligence फीचर्स का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। डिवाइस में रेगुलर वाले मॉडल से थोड़ी बड़ी 6.7-इंच की सुपर रेटीना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है।
कैमरा की बात करें तो फोन में डुअल-लेंस सेटअप है जिसमें एक 48MP का मेन सेंसर है जो लगभग किसी भी लाइट में शार्प शॉट कैप्चर कर सकता है, जबकि एक लैंडस्केप पलों के लिए 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है। डिवाइस में 12MP का TrueDepth फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा भी है।
