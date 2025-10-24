25500 रुपये से सस्ता मिल रहा है iPhone 16 Plus, चेक करें ऑफर डिटेल्स और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर सस्ते में iPhone खरीदने से चूक गए हैं। Reliance Digital पर अब भी धमादार डिस्काउंट मिल रहा है। रिलायंस डिजिटल पर Apple iPhone 16 Plus को सस्ते में खरीदने का मौका है। लेटेस्ट ऑफर के तहत आईफोन के इस मॉडल पर 25500 रुपये का धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप iPhone 16 Plus को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको डिटेल में ऑफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

iPhone 16 Plus ऑफर डिटेल Apple ने iPhone 16 Plus को भारत में 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। Reliance Digital की वेबसाइट पर यह मॉडल अभी 67,990 रुपये में लिस्टेड है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 21,910 रुपये की कटौती की है।

इसके साथ ही IDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank या HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको इस मॉडल पर 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी इस मॉडल पर सीधे 25,910 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

Apple iPhone 16 Plus की खूबियां Apple iPhone 16 Plus को कंपनी ने 6.7-इंच के Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ पेश किया गया था। एपल का यह फोन A18 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था, जो Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है। यह मॉडल IP68 रेटिंग और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। Apple का कहना है कि iPhone 16 Plus की बैटरी 27 घंटे तक वीडियो प्लेबै ऑफर करती है।