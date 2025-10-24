Apple की 20वीं एनिवर्सरी: क्या 2027 में iPhone 19 की बजाय iPhone 20 होगा लॉन्च?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने कुछ दिनों पहले ही अपनी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज लॉन्च किया है। अब कंपनी अपने अपकमिंग आईफोन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो एपल 2027 में Apple iPhone 19 की जगह iPhone 20 को लॉन्च कर सकता है। माना जा रहा है कि एपल का यह कदम कंपनी के 20वें सालगिरह के सेलेब्रेशन के तौर पर देखा जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iPhone 20 होगा Apple का Anniversary Edition एपल के अपकमिंग प्रोडक्ट को लेकर जानकारी देने वाले एनालिस्ट Heo Moo-yeol का कहना है कि एपल का यह कदम उसकी 2017 की स्ट्रेटजी की याद दिलाता है। तब कंपनी ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी के दौरान iPhone X को लॉन्च किया था।

अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि iPhone 20 की लॉन्चिंग 2027 में पेश किया जा सकता है। यह लॉन्च एपल के लॉन्च शेड्यूल से अलग हो सकता है, जो सितंबर की बजाय फर्स्ट हाफ में लॉन्च किया जा सकता है। एपल iPhone 5 के बाद से सितंबर माह में लॉन्च करता आया है।

कौन-कौन से होंगे लॉन्च? iPhone 20 के साथ-साथ Apple अपना अफोर्डेबल iPhone 18e को मार्केट में लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी के प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो इसमें iPhone 20 के साथ तीन मॉडल - iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro और iPhone 20 Pro Max पेश कर सकता है।

इसके साथ ही कंपनी इस आईफोन के साथ अपने फोल्डेबल आईफोन का दूसरा जनरेशन iPhone Fold 2 भी लॉन्च कर सकता है। कंपनी 2026 में पहला आईफोन मॉडल पेश कर सकता है। iPhone 18 को बंद कर सकता है एपल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की मानें तो एपल 2026 में स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल को बंद कर सकता है। 2026 में कंपनी - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और नेक्स्ट जेन iPhone Air लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही इस साल कंपनी फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है।