iPhone 16 Plus पर शानदार डिस्काउंट ऑफर, मिस न करें ये बेहतरीन डील
अगर आप नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन Pro Max नहीं चाहते, तो iPhone 16 Plus एक अच्छा विकल्प है। Amazon पर इस फोन पर ₹17,000 से ज़्यादा की छूट मिल रही है, जिसमें बैंक ऑफर्स भी शामिल हैं। इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले, A18 चिपसेट और शानदार कैमरा है। एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। यह डील उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कम कीमत में बड़ा iPhone चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप कुछ समय से नया iPhone खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन Pro Max मॉडल नहीं लेना चाहते, फिर भी आपको बड़ी स्क्रीन वाला iPhone चाहिए तो पिछले साल का iPhone 16 Plus आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह अभी Amazon पर शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह फ्लैगशिप फोन अभी ₹17,000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन यह डिस्काउंट बैंक ऑफर्स के साथ मिलेगा। तो, चाहे आप पुराने iPhone से अपग्रेड कर रहे हों या पहली बार iPhone खरीद रहे हों, आपको यह डील मिस नहीं करनी चाहिए।
iPhone 16 Plus पर डिस्काउंट ऑफर
Apple ने यह iPhone पिछले साल लगभग ₹90,000 की कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब आप इस फोन को Amazon से सिर्फ ₹76,490 में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको फोन पर ₹13,400 तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जहां आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और SBI बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ ₹4000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।
इसका मतलब है कि आपको फोन पर कुल मिलाकर ₹17,000 से ज्यादा का डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा, फोन पर एक शानदार एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जहां आप अपने पुराने फोन के लिए ₹44,000 से ज्यादा की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी।
iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशन्स
इस बड़े स्क्रीन वाले iPhone के फीचर्स की बात करें तो, इस डिवाइस में 6.7-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है और यह Apple के पावरफुल A18 चिपसेट से पावर्ड है। यह फोन Apple इंटेलिजेंस के सभी फीचर्स को भी सपोर्ट करता है और यह IP68 रेटिंग के साथ आता है। यह डिवाइस 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकता है।
फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 12-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है जिससे आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
