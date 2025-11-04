Apple iPhone 15 पर मिल रही है फ्लैट 18,910 रुपये की छूट, साथ हैं और भी ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप iPhone 15 खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही समय हो सकता है। Amazon फिलहाल इस डिवाइस पर बड़ा प्राइस कट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है। ये फोन भारत में आम तौर पर 69,900 रुपये में बिकता है, वो अब सिर्फ 51 हजार रुपये से भी कम में उपलब्ध है। 2023 में लॉन्च हुआ ये मॉडल आज भी 55,000 रुपये से कम बजट में मिलने वाले बेस्ट प्रीमियम फोन्स में से एक है।

आपको बता दें कि ऐसे डील्स ज्यादा समय तक नहीं चलते। अगर आप iPhone 15 लेने का सोच रहे हैं, तो बेहतर होगा कि इसे जल्दी खरीद लें, इससे पहले कि इसकी कीमत फिर बढ़ जाए। आइए जानते हैं इस ऑफर की डिटेल।

Apple iPhone 15 पर ये है डील Amazon पर iPhone 15 की MRP प्राइस 69,900 रुपये है। हालांकि, Amazon फिलहाल इसके ग्रीन (128 GB) वेरिएंट पर 18,910 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 50,990 रुपये हो गई है। इसके अलावा, यूजर्स अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके 48,150 रुपये तक भी डिस्काउंट पा सकते हैं। इन सबके अलावा ग्राहकों को EMI और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन्स भी दिए जा रहे हैं।

Apple iPhone 15 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स iPhone 15 में 6.1-इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1179×2556 पिक्सल है। ये स्क्रीन Dolby Vision और HDR10 जैसे हाई-क्वालिटी व्यूइंग स्टैंडर्ड्स सपोर्ट करती है और इसकी मैक्स ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जा सकती है। अंदर की तरफ, फोन में Apple का A16 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो 6GB RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 3349mAh की बैटरी दी गई है जो वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग दोनों सपोर्ट करती है। Apple का कहना है कि एक बार चार्ज करने पर ये फोन 20 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है।