17000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 16, जानें कहां से खरीदें और ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone 17 के लॉन्च के बाद से एपल ने iPhone 16 की कीमत में कटौती करना शुरू कर दिया है। एपल का यह मॉडल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला एपल का आईफोन मॉडल है। इस मॉडल की बिक्री अब भी तेजी से हो रही है। कंपनी इस पर धमाकेदार डिस्काउंट और बैंक ऑफर दे रही है। iPhone 16 को फिलहाल लॉन्च प्राइस से 17000 रुपये कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यहां हम आपको आईफोन 16 पर मिल रहे ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

iPhone 16 ऑफर डिटेल्स

Apple ने पिछले साल iPhone 16 को भारत में 79,990 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। इस मॉडल को फिलहाल टाटा के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Croma पर 65,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। अगर आप नया आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। iPhone 16 का बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जो बिना किसी बैंक ऑफर के क्रोमा पर 66,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

इसके साथ ही Croma पर आईफोन 16 मॉडल पर ICICI, IDFC और SBI बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 4000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी इफेक्टिव कीमत 62990 रुपये हो जाती है। यह ऑफर यूजर्स को ओटीपी पेज पर दिखाई देता है। इसके साथ ही कार्ट पर सिर्फ आईफोन 16 होना चाहिए। इसके साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसे 3153 रुपये प्रति माह की ईएमआई ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं।

iPhone 16 स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

iPhone 16 को भारत में सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। एपल ने इस मॉडल को 6.1-इंच के Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ पेश किया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक है। यह डिस्प्ले Ceramic Shield प्रोटेक्शन और Dynamic Island जैसे फीचर सपोर्ट करती है। इस मॉडल में कंपनी ने A18 चिपसेट दिया है। इस प्रोसेसर में 6-कोर CPU, 5-कोर GPU, और 16-कोर न्यूरल इंजन हैं। कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है।