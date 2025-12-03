Apple जल्द लॉन्च करेगा iPhone 17 का सस्ता मॉडल, चिप से लेकर कैमरा तक की डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 2026 में Apple अपनी iPhone लाइनअप में नए मॉडल को शामिल कर सकता है। कंपनी ने 2025 की शुरुआत में कंपनी iPhone 16e को लॉन्च किया था। अब 2026 में भी कंपनी iPhone 17 लाइनअप के अफोर्डेबल मॉडल को लॉन्च कर इस ट्रेंड को जारी रख सकती है। अपकमिंग iPhone 17e के बारे में बताया जा रहा है यह मॉडल बॉयर्स को iPhone 17 जैसा एक्सपीरियंस ऑफर करेगा, लेकिन एपल इसे अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ पेश करेगा। हालांकि, कंपनी ने अब तक इसे लेकर कुछ भी डिटेल जानकारी ऑफिशियल नहीं की है।

iPhone 17 का सस्ता मॉडल होगा लॉन्च Apple को लेकर खबर है कि कंपनी जल्द ही iPhone 17e को लॉन्च कर सकती है। 9To5Mac की रिपोर्ट के मुताबिक इस अपकमिंग मॉडल में कंपनी A19 चिप दे सकती है। यह चिप कंपनी ने iPhone 17 मॉडल में दिया है। इसके साथ ही बात करें अगर डिजाइन की तो कंपनी इसमें भी मेजर अपडेट करने की प्लानिंग कर रही है। iPhone 16e की बात करें तो इसमें एपल ने iPhone 14 वाला वाइड नॉच डिस्प्ले दिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 17e में वाइड नॉच को भी अलविदा कह सकती है।

एपल के अपकमिंग आईफोन मॉडल में नॉच के बदले Dynamic Island सपोर्ट दिया जा सकता है। इस डिस्प्ले के साथ एपल अपने अफोर्डेबल फोन में कई सारे फीचर्स जैसे लाइव एक्टिविटी, म्यूजिक विजेट और दूसरे इंटरेक्टिव अलर्ट ऑफर कर पाएगा। एपल iPhone 15 लाइनअप के साथ से सभी मॉडल में डायनेमिक आइलैंड ऑफर कर रहा है। अब iPhone 17e में भी यह मिल सकता है।

iPhone 17e को मिलने वाले मेजर अपग्रेड में कैमरा सेटअप भी मौजूद है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें सेल्फी के लिए 18MP सेंटर स्टेज इनेबल फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। यह फ्रंट कैमरा सेटअप वीडियो कॉलिंग और ग्रुप सेल्फी के दौरान यूजर्स को बेस्ट रिजल्ट ऑफर करेगा।