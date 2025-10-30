iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर: त्योहारों के बाद यहां मिल रही है सबसे शानदार डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर त्योहारी सेल खत्म हो गई है, लेकिन डील्स अभी भी लाइव हैं। पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 पर भी इस वक्त डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन ये डील अमेजन या फ्लिपकार्ट पर नहीं बल्कि विजय सेल्स पर देखने को मिल रही है, जिससे यह Apple फैन्स के लिए त्योहारों के बाद सबसे शानदार डील में से एक बन गया है। हालांकि इस तरह के ऑफर ज्यादा दिन नहीं टिकते, इसलिए अगर आप नए फोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। आइए इस ऑफर के बारे में विस्तार से जानते हैं...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर एप्पल ने इस डिवाइस को पिछले साल 79,900 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन अभी विजय सेल्स पर आप इस फोन को सिर्फ 66,490 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी फोन पर आपको 13,410 रुपये की सीधी छूट देखने को मिल सकती है, लेकिन इतना ही नहीं डिवाइस पर IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर तो आपको 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

बैंक ऑफर के बाद तो फोन की कीमत घटकर सिर्फ 56,490 रुपये रह जाती है, जिससे आपको टोटल 23,410 रुपये तक का भारी डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो आप लास्ट प्राइस पर और भी ज्यादा छूट ले सकते हैं। ऑफर्स और एक्सचेंज के बाद Apple का ये डिवाइस आप कई Android फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन iPhone 16 के फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इस फोन में आपको 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मितली है, जिससे फोन धूप में भी अच्छी विज़िबिलिटी देता है। डिवाइस में Apple का पावरफुल A18 चिपसेट दिया गया है, जो iOS 26 पर रन करता है।