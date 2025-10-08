Amazon सेल: iPhone 15 पर मिल रहा सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, मिस न करें ये Deal

Language
    आईफोन 15 खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अमेज़न पर यह शानदार फोन भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। वैसे तो इसकी कीमत 69900 रुपये है लेकिन अभी आप इसे 47000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं। बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ यह डील और भी आकर्षक हो जाती है। इस फोन में शानदार कैमरा और डिस्प्ले भी है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी वक्त से किसी शानदार iPhone डील का वेट कर रहे हैं? अगर हां तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस वक्त iPhone 15 अमेजन पर बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अभी देश में वैसे तो इसका प्राइस लगभग 69,900 रुपये है लेकिन अभी सेल के दौरान आप इसे सिर्फ 47,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। 2023 में लॉन्च हुआ यह iPhone अभी भी 50,000 रुपये से कम कीमत के सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स में एक है। अगर आप भी iPhone 15 को सबसे कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं, तो पहले इस डील के बारे में जरूर जान लें...

    iPhone 15 पर डिस्काउंट ऑफर

    अमेजन पर अभी आप iPhone 15 को 11,901 रुपये के डिस्काउंट के बाद सिर्फ 47,999 रुपये में खरीद सकते हैं। जबकि Amazon Pay ICICI Bank credit कार्ड के साथ 1,439 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही फोन पर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI पर 500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाती है।

    इतना ही नहीं आप इस फोन को 2,327 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा, खरीदार अपने पुराने डिवाइस को मॉडल और स्थिति के आधार पर 43,950 रुपये तक में एक्सचेंज कर सकते हैं।

    Apple iPhone 15 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iPhone 15 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही डिवाइस में 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे यह तेज धूप में भी आसानी से विज़िबल हो जाता है। हालांकि यह डिवाइस सिर्फ 60Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है।

    एपल के इस शानदार डिवाइस में एप्पल का A16 बायोनिक चिप मिलता है, जो गेमिंग से लेकर मल्टीटास्किंग तक, हर चीज के लिए फ्लैगशिप लेवल की स्पीड ऑफर करता है। फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में सामने की तरफ 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिवाइस वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग ऑफर करता है।

