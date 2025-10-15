M5 चिप के साथ नया iPad Pro हुआ लॉन्च, 22 अक्टूबर से होगी बिक्री; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने बुधवार को भारत में M5 चिप वाला नया iPad Pro लॉन्च किया। कंपनी का नया फ्लैगशिप टैबलेट इस महीने के अंत में बिक्री में जाएगा और इसे चार स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है। नए iPad Pro का बेस मॉडल 11-इंच OLED डिस्प्ले के साथ आता है और इसकी थिकनेस 5.3mm है। वहीं, बड़ा 13-इंच मॉडल थोड़ा पतला है, जिसकी थिकनेस 5.1mm है। नए iPad Pro के साथ, कूपर्टिनो की इस टेक कंपनी ने अपना नया MacBook Pro मॉडल भी लॉन्च किया है, जो इसी M5 चिप से लैस है।

iPad Pro (2025) की भारत में कीमत और उपलब्धता M5 चिप वाले iPad Pro की भारत में शुरुआती कीमत 99,990 रुपये रखी गई है, जो 11-इंच Wi-Fi मॉडल के लिए है। Wi-Fi+Cellular ऑप्शन की कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 13-इंच मॉडल के Wi-Fi और Wi-Fi+Cellular वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः 1,29,900 रुपये और 1,49,900 रुपये रखी गई है।

नया फ्लैगशिप टैबलेट प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और भारत में 22 अक्टूबर से बिक्री के लिए Apple की वेबसाइट, ऑफलाइन Apple रिटेल स्टोर और दूसरे रिटेलर्स पर उपलब्ध होगा। ये 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज ऑप्शन्स में मिलेगा। Apple नया iPad Pro मॉडल स्पेस ब्लैक और सिल्वर कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा।

iPad Pro (2025) के स्पेसिफिकेशन्स M5 चिप वाले Apple iPad Pro में 10-core GPU और 16-core न्यूरल इंजन दिया गया है। Apple का कहना है कि ये M4 प्रोसेसर वाले पिछले मॉडल की तुलना में Octane X में रे ट्रेसिंग के साथ 3D रेंडरिंग में 1.5 गुना फास्ट और Final Cut Pro में वीडियो ट्रांसकोड परफॉर्मेंस में 1.2 गुना फास्ट है।

इसके अलावा, कंपनी का कहना है कि ये Draw Things for iPad में AI इमेज जनरेशन में 2 गुना और DaVinci Resolve for iPad में AI वीडियो अपस्केलिंग परफॉर्मेंस में 2.3 गुना फास्ट है। इसमें C1X सेल्युलर मॉडेम और N1 वायरलेस नेटवर्किंग चिप दी गई है।

ये टैबलेट 13-इंच तक के Ultra Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें ProMotion (120Hz रिफ्रेश रेट), ट्रू टोन और 1,600 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसमें Adaptive Sync सपोर्ट भी है, जिससे यूजर 120Hz रिफ्रेश रेट वाले एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए iPad Pro में Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट दिया गया है।