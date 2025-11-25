सिर्फ 1,500 रुपये में बिक गए iPad Air, अब लौटाने या पूरा पैसा देने को कह रही है कंपनी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या हो अगर आपको भी सिर्फ 1,500 रुपये में iPad Air मिल जाए? सुन कर ही मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां ऐसा ही मामला इटली से सामने आया है जहां की एक बड़ी रिटेल चेन MediaWorld से बड़ी टेक्निकल गलती हुई। कंपनी ने गलती से 13 इंच के iPad Air मॉडल अपने लॉयल्टी कार्ड होल्डर्स को सिर्फ 15 यूरो यानी लगभग 1,500 रुपये में बेच दिए, जबकि इनकी असली शुरुआती कीमत करीब 79,990 रुपये है।

यह गलती कंपनी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अचानक आई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कम कीमत करीब 11 दिनों तक वेबसाइट पर लाइव रही, इस दौरान ऑनलाइन ऑर्डर लिए गए जबकि कुछ ग्राहकों को तो स्टोर से फिजिकल डिलीवरी भी मिल गई।

अब ग्राहकों से ये मांग रही है कंपनी हालांकि इस गलती का पता चलने के बाद MediaWorld ने सभी ग्राहकों को ईमेल भेजकर दो ऑप्शन दिए हैं। कंपनी का कहना है कि ग्राहक iPad अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उन्हें बाकी के पैसे यानी सही कीमत तक का पैसा देना होगा लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा या फिर ग्राहक iPad को चाहें तो वापस कर सकते हैं और उन्हें अपने दिए हुए 15 यूरो यानी 1,500 रुपये का पूरा रिफंड मिल जाएगा। साथ ही माफी के तौर पर 20 यूरो यानी लगभग 2,050 रुपये का डिस्काउंट वाउचर भी मिलेगा।