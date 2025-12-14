Apple का iPhone यूजर्स को क्रिसमस गिफ्ट, इस अपडेट में मिले सबसे कमाल फीचर्स; देखें लिस्ट   

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने क्रिसमस से ठीक पहले अपने iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। जी हां, कंपनी ने ऑफिशियली iOS 26.2 जारी कर दिया है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि यह अपडेट थोड़ा देरी से रोल आउट हो सकता है, लेकिन कंपनी ने समय से पहले यह नया अपडेट जारी करके सबको चौंका दिया है। यह अपडेट सिर्फ मामूली अपग्रेड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लॉकस्क्रीन कस्टमाइजेशन, सेफ्टी अलर्ट, Apple Music और गेमिंग जैसे कई नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जो iPhone इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस नए अपडेट को कैसे इंस्टॉल करें।

कैसे इनस्टॉल करें iOS 26.2 अपडेट? बता दें कि ये अपडेट 2019 के बाद लॉन्च हुए सभी iPhone मॉडल्स के लिए जारी किया गया है। इसमें iPhone 11 सीरीज से लेकर दूसरी और तीसरी जनरेशन का iPhone SE और लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज भी शामिल है। नया अपडेट इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले फोन की Settings > General > Software Update पर जाना होगा। इसके बाद Download and Install पर क्लिक करें। अपडेट के दौरान फोन को हो सके तो Wi-Fi से कनेक्टेड रखें और बैटरी भी फुल चार्ज हो।

iOS 26.2 अपडेट फीचर्स Liquid Glass Lock Screen Slider: इस नए अपडेट के साथ अब आप लॉक स्क्रीन पर टाइम और वॉलपेपर की ट्रांसपेरेंसी को अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे व्यइंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा।

Enhanced Safety Alerts: नए अपडेट में अब आपको रियल-टाइम मौसम का अनुमान, आपदाएं और इमरजेंसी वॉर्निंग मैप और ऑफिशियल लिंक के साथ देखने को मिलेंगी। Offline Lyrics in Apple Music: अगर आप गाने सुनने के लिए Apple Music का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप बिना इंटरनेट के भी Apple Music में गानों के लिरिक्स देख सकते हैं। इतना ही नहीं अब आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट Music ऐप के होम टैब पर भी दिखेगी।

Auto Chapters in Podcasts: लंबे पॉडकास्ट एपिसोड अपने-आप हिस्सों में बंट जाते हैं, जिससे मनचाहे पार्ट पर सीधे जा सकते हैं। Linked Podcast Recommendations: अगर आप पॉडकास्ट के लंबे एपिसोड देखते हैं, तो नया अपडेट अब आपको पॉडकास्ट को सेक्शन में बांटकर दिखाएगा, जिससे आप अपनी पसंद के सेक्शन पर जाकर उसका मजा ले सकेंगे। पॉडकास्ट में किसी दूसरे शो की बात होने पर उसका डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा।

Advanced Game Library Filters: Apple ने इस नए अपडेट के साथ अपनी गेमिंग लाइब्रेरी को काफी बेहतर बनाया है। अब आप गेम को उसके कैटेगरी, साइज और अन्य ऑप्शन्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। खेलते टाइम आपको अपने दोस्तों के हाई स्कोर भी तुरंत दिखेंगे।