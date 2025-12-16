iOS 26 के लीक्ड कोड से बड़ा खुलासा: ये Apple प्रोडक्ट्स जल्द होंगे लॉन्च, देखें पूरी लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने इस साल सितंबर महीने में iPhone 17 सीरीज लॉन्च के बाद iOS 26 का स्टेबल वर्जन जारी किया था, जिसमें इस बार नया Liquid Glass इंटरफेस देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने iOS 26.2 का अपडेट भी रोल आउट किया है। अब iOS 26 के एक लीक्ड इंटरनल बिल्ड से कंपनी के कई आने वाले प्रोडक्ट्स और फीचर्स का खुलासा हुआ है।

लीक्ड कोड से पता चलता है कि Apple जल्द ही AirTag 2, नए AirPods, अगली जनरेशन का Apple Vision Pro और एक नया स्मार्ट होम डिवाइस पेश कर सकता है। इतना ही नहीं Siri, Live Caption और कई हेल्थ से जुड़े फीचर्स को भी जल्द ही रोल आउट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक एप्पल ने इसे लेकर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

AirTag 2 और नए AirPods MacRumors की हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि iPhone प्रोटोटाइप से मिले iOS 26 फर्मवेयर में AirTag 2 का जिक्र मिलता है। बताया जा रहा है कि इस नए AirTag में बेहतर Bluetooth सपोर्ट, लो बैटरी अलर्ट, ज्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग और कुछ नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। जबकि नए AirPods में Contextual Reminders, Conversation Breakthrough, Visual Lookup और Room-Aware कंट्रोल्स जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

नया Vision Pro और स्मार्ट होम डिवाइस जल्द ही एप्पल नया Vision Pro का पेश कर सकता है, जिसमें AUSM Enhanced Room Spatializer नाम का नया फीचर मिल सकता है। यह डिवाइस Spring 2026 तक पेश किया जा सकता है। इतना ही नहीं एप्पल एक नए स्मार्ट होम एक्सेसरीज को भी पेश करने की तैयारी में है, जिसका कोडनेम J229 है। यह एक नया होम हब या फिर स्मार्ट कैमरा भी हो सकता है।

iOS 26 और iOS 27 के अपकमिंग फीचर्स हालिया रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि एप्पल इन दिनों कई सॉफ्टवेयर फीचर्स पर काम कर रहा है जो iOS 26.4 के लीक्ड कोड में देखे गए हैं।इसमें Health+ नाम की नई सब्सक्रिप्शन सर्विस भी आने वाली है, जो AI-पावर्ड हेल्थ इनसाइट्स शो करेगी।