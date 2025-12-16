सबसे पतले iPhone Air पर Amazon दे रहा बड़ी डील, सस्ते में खरीदने का शानदार मौका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सबसे पतला iPhone Air खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से खुद को काफी वक्त से रोक रहे थे, तो आपके लिए गुड न्यूज है। जी हां, इस वक्त Amazon इस डिवाइस पर बैंक ऑफर्स के साथ 11,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है। बता दें कि कंपनी ने इस डिवाइस को iPhone 17 लाइनअप के साथ 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि अभी आप डिवाइस को ऑफर्स के साथ सिर्फ 1,08,900 रुपये में खरीद सकते हैं। लेटेस्ट डिवाइस पर ऐसी डील्स कम ही देखने को मिलती हैं, इसलिए आपको ये शानदार मौका मिस नहीं करना चाहिए। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Apple iPhone Air पर डिस्काउंट ऑफर डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो iPhone Air इस वक्त Amazon पर सिर्फ 1,12,900 रुपये में लिस्टेड है यानी फोन पर 7,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं डिवाइस पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जहां से आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, SBI बैंक क्रेडिट कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांज़ैक्शन के जरिए 4,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं।

इसके अलावा आप ज्यादा पैसे बचाने के लिए अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं और डिवाइस की कंडीशन और मॉडल के बेस पर 44,250 रुपये तक की डिस्काउंट ले सकते हैं। आप चाहें तो फोन को नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं।

Apple iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में 6.5-इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जहां 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही फोन में ProMotion टेक्नोलॉजी भी है। खास बात यह है कि इस डिवाइस में कंपनी ने A19 Pro चिपसेट को दिया है। साथ ही डिवाइस में एक्शन बटन, कैमरा कंट्रोल बटन और USB-C चार्जिंग पोर्ट भी है।