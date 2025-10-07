Instagram का ये नया Feature क्या आपको मिला? Map में दिखेंगी Reels, Stories और Posts

Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:30 PM (IST)

    इंस्टाग्राम ने भारत में नया मैप फीचर शुरू किया है जिससे यूजर्स अपने दोस्तों के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। इस मैप पर रील्स स्टोरीज और पोस्ट भी दिखेंगी। यूजर्स लोकेशन शेयरिंग सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि कौन उनकी लोकेशन देख सकता है। टीन यूजर्स के सुपरवाइज्ड अकाउंट्स में लोकेशन शेयरिंग शुरू होने पर पेरेंट्स को सूचना मिलेगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टाग्राम ने भारत में अपना नया Map फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर का इस्तेमाल करके अब यूजर्स अपने सेलेक्ट किए हुए दोस्तों या ग्रुप के साथ अपनी लास्ट एक्टिव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। साथ ही यहां आपको उस लोकेशन से जुड़े Reels, Stories, Notes और Posts भी दिखाई देंगे। यानी आपको इस नए मैप में भी Reels, Stories और Posts दिखेंगी। चलिए इस इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...  

    लोकेशन शेयरिंग और डिस्कवरी

    इस खास मैप से यूजर्स अपनी लोकेशन शेयरिंग प्रेफरेंस को कस्टमाइज तक कर सकते हैं जैसे कि आप किन दोस्तों को लोकेशन शो करना चाहते हैं, किन जगहों पर शेयरिंग बंद रखनी है या पूरी तरह से ऑफ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं टीन यूजर्स के सुपरवाइज़्ड अकाउंट्स को जब भी लोकेशन शेयरिंग ऑन की जाएगी तो पेरेंट्स को नोटिफिकेशन भी मिलेगा। मैप पर दिखने वाला कंटेंट 24 घंटे तक विजिबल रहेगा। मैप फीचर को आप DM इनबॉक्स के आइकन से एक्सेस कर सकते हैं।

    लॉन्च के बाद किए बदलाव

    बता दें कि पहले इस फीचर को कुछ ही देशों के लिए लॉन्च किया गया था लेकिन अब भारत में लॉन्च के साथ ही इंस्टाग्राम ने इस फीचर में कई बदलाव भी किए हैं ताकि यूजर्स को लोकेशन शेयरिंग और प्राइवेसी को लेकर ज्यादा क्लैरिटी मिले। मैप के ऊपर अब एक इंडिकेटर दिखाई देगा जो बताएगा कि लोकेशन शेयरिंग ऑन है या ऑफ है।

    Notes ट्रे में प्रोफाइल फोटो के नीचे भी एक संकेत दिखाई देगा जो बताएगा कि यूजर लोकेशन शेयर नहीं कर रहा है। प्रोफाइल फोटो अब लोकेशन टैग्ड कंटेंट के ऊपर नहीं दिखाई देगी ताकि किसी को ऐसा न लगे कि यह लाइव लोकेशन है।

    इसके अलावा एक रिमाइंडर मैसेज भी दिखेगा, जिसमें बताया जाएगा कि अगर आप किसी पोस्ट, रील या स्टोरी में लोकेशन टैग करते हैं, तो वह मैप पर दिखेगी। इसके साथ ही एक प्रिव्यू ऑप्शन भी ऐड किया गया है, जिससे पोस्ट करने से पहले यूजर्स को यह दिखाई देगा कि उसका टैग किया हुआ कंटेंट मैप पर कैसा दिखाई देगा।

