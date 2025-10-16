Instagram में दीवाली के लिए आए स्पेशल इफेक्ट्स, ऐसे करें इस्तेमाल; 29 अक्टूबर तक रहेंगे उपलब्ध
Instagram ने भारत सहित कुछ देशों में Diwali के मौके पर अपने Stories और Edits ऐप के लिए लिमिटेड-एडिशन इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इन नए AI-पावर्ड विजुअल इफेक्ट्स से यूजर्स अपने फोटो और वीडियो को ‘Fireworks’, ‘Diyas’, ‘Rangoli’, ‘Lanterns’ और ‘Marigold’ जैसे फेस्टिव-थीम वाले इफेक्ट्स के साथ सजाकर खास बना सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram ने गुरुवार को भारत और कुछ चुनिंदा देशों में अपनी Stories और Edits ऐप के लिए लिमिटेड-एडिशन इफेक्ट्स का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि यूजर्स अब अपनी फोटोज और वीडियोज को Diwali-इंस्पायर्ड स्पेशल इफेक्ट्स के साथ और भी खूबसूरत बना सकेंगे। ये नए Diwali इफेक्ट्स Instagram और Edits ऐप में Restyle ऑप्शन के ज़रिए उपलब्ध हैं।
Instagram और Edits ऐप में Diwali इफेक्ट्स
Instagram के मुताबिक, तीन नए इफेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जो फोटो और वीडियो दोनों के लिए हैं। यूजर्स इमेजेज और वीडियोज पर ‘Fireworks’, ‘Diyas’ और ‘Rangoli’ इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जबकि वीडियोज में ‘Lanterns’, ‘Marigold’ और ‘Rangoli’ जैसे विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये फीचर Instagram Stories और Edits ऐप दोनों में Restyle ऑप्शन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है।
खास बात ये है कि ये फीचर Meta AI की मदद से यूजर के प्रॉम्प्ट्स के आधार पर फोटोज और वीडियोज को ट्रांसफॉर्म करता है।
Instagram और Edits ऐप में Restyle कैसे इस्तेमाल करें?
- Instagram ओपन करें और Stories सेक्शन में जाएं, इसके लिए प्रोफाइल फोटो पर + आइकन टैप करें या लेफ्ट स्वाइप करें।
- अब कैमरा रोल से कोई इमेज या वीडियो सेलेक्ट करें जिसे आप अपनी Instagram Story में डालना चाहते हैं।
- इसके बाद स्क्रीन के टॉप पैनल से Restyle (पेंटब्रश) आइकन पर टैप करें।
- इफेक्ट्स ब्राउजर में जाएं और ऊपर बताए गए Diwali-थीम वाले विजुअल इफेक्ट्स में से कोई एक चुनें। Meta AI ऑटोमेटिकली उस इफेक्ट को आपकी स्टोरी पर अप्लाई करेगा।
- अगर रिजल्ट पसंद आए, तो Done पर टैप करें। चाहें तो आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से फाइनल इमेज को और एडजस्ट कर सकते हैं।
- अंत में 'Your Story' पर टैप करके अपनी स्टोरी पब्लिश करें।
इसी तरह, Edits ऐप में भी Diwali-थीम वाले इफेक्ट्स वीडियो पर लगाए जा सकते हैं। तरीका नीचे दिया गया है:
- Edits ऐप खोलें और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए + आइकन टैप करें।
- Reels या Gallery से कोई वीडियो चुनें या कैमरे से रिकॉर्ड करें।
- स्क्रीन के बॉटम टैब में Restyle ऑप्शन पर टैप करें।
- अब Diwali हेडर पर जाएं और ‘Lanterns’, ‘Marigold’ या ‘Rangoli’ में से कोई एक इफेक्ट चुनें।
- Meta AI के इफेक्ट अप्लाई करने के बाद जरूरत हो तो दूसरे एडजस्टमेंट करें।
- वीडियो रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और कलर सेलेक्ट करें और Export पर टैप करें। आपका वीडियो तैयार हो जाएगा।
Instagram के मुताबिक, Diwali-थीम इफेक्ट्स 29 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, सिंगापुर और अमेरिका में उपलब्ध रहेंगे।
