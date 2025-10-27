Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:38 AM (IST)

    इंस्टाग्राम ने रील्स के लिए वॉच हिस्ट्री फीचर पेश किया है। अब यूजर्स बिना लाइक या सेव किए रील्स को भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने घोषणा की, यह फीचर लेटेस्ट ऐप वर्जन में उपलब्ध है। यूजर्स रील्स को डेट के अनुसार सॉर्ट और फ़िल्टर कर सकते हैं, जिससे पसंदीदा रील्स को खोजना आसान हो जाएगा।

    Instagram में आया एक और नया फीचर: अब आसानी से ढूंढ सकेंगे पहले देखे गए Reels

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टाग्राम ने अपने सबसे पॉपुलर Reels सेक्शन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए Watch History नाम से एक नया फीचर पेश कर दिया है। जी हां, अब इस नए फीचर की मदद से यूजर्स उन रील्स को भी आसानी से ढूंढ़ने में मदद करेगा, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था लेकिन लाइक या सेव नहीं किया था। यह फीचर खास तौर पर ऐसे यूजर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा, जो हर रोज ढेरों Reels देखते हैं और बाद में किसी पसंदीदा वीडियो को दोबारा सर्च करते हैं तो वो रील फिर नहीं मिलती।

    लेटेस्ट ऐप वर्जन में मिल रहा नया फीचर

    इस फीचर की घोषणा इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने की है और ये बताया है कि इसका रोलआउट अब शुरू हो गया है। यह फीचर इंस्टाग्राम के लेटेस्ट ऐप वर्जन में ऐड किया गया है और आने वाले दिनों में यह फीचर दुनिया भर के यूजर्स के लिए भी रोल आउट होगा।

    कैसे काम आसान करेगा ये नया फीचर

    बता दें कि अभी तक इंस्टाग्राम पर किसी Reel को दोबारा ढूंढने के लिए यूजर्स को कुछ ‘जुगाड़ू’ तरीके अपनाने पड़ते थे। जैसे किसी रील को या तो खुद को शेयर करना पड़ता था या उसका URL सेव करना पड़ता था। हालांकि अब इस नए फीचर के साथ इन तरीकों की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब यूजर्स Watch History में जाकर उनके द्वारा देखी गई सभी Reels दुबारा देख पाएंगे।

    कई स्मार्ट सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ऑप्शन भी

    खास बात यह है कि ये फीचर सिर्फ पुरानी Reels दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपको कई नई स्मार्ट सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यूजर्स चाहें तो अपने रील्स हिस्ट्री को डेट के बेस पर नए से पुराने या पुराने से नए सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, आप इस फीचर से डेट रेंज सेलेक्ट करके किसी खास टाइम के Reels भी देख सकते हैं।

