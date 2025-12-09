Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Instagram ने पेश किया एक और कमाल का फीचर, अपनी स्टोरी में कर सकेंगे ये काम

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर पेश किया है जिससे यूजर्स अब किसी भी पब्लिक अकाउंट की स्टोरी को अपनी स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं, भले ही उन्हें टैग किया गया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Instagram ने पेश किया एक और कमाल का फीचर, अपनी स्टोरी में कर सकेंगे ये काम

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने इसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए ऐसा फीचर पेश किया है, जिससे अब आप किसी भी पब्लिक अकाउंट की स्टोरी को अपनी स्टोरी पर भी शेयर कर सकते हैं। जी हां, चाहे आपको सामने वाले ने उस स्टोरी में टैग किया गया हो या न किया हो। आप बेहद आसानी से किसी और की स्टोरी को अपनी स्टोरी पर शेयर कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि पहले ये सुविधा सिर्फ तब मिलती थी जब क्रिएटर ने किसी यूजर को @ लगा कर मेंशन किया होता। बिना मेंशन के किसी स्टोरी को फिर से शेयर करना काफी मुश्किल था। कुछ यूजर्स तो इस काम के लिए पहले स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सहारा लेते थे, जिससे क्वालिटी भी खराब हो जाती थी और क्रेडिट भी सही तरह नहीं मिल पाता था लेकिन अब इस नए फीचर के साथ ये काम काफी आसान हो गया है...

    कैसे काम करता है ये फीचर?

    आसान शब्दों में समझें तो ये फीचर पब्लिक प्रोफाइल्स के लिए उपलब्ध है। यानी सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स की स्टोरीज को रीशेयर किया जा सकेगा।किसी भी प्राइवेट अकाउंट की स्टोरीज पहले की तरह ही सेफ रहेंगी। किसी की स्टोरी के अंदर अब आपको ‘Add to Story’ बटन मिलेगा।

    इसकी मदद से आप सीधे उसी स्टोरी को अपनी स्टोरी में ऐड कर सकेंगे। इस फीचर के आने से रीशेयर की गई स्टोरी में ओरिजिनल क्रिएटर का यूजरनेम दिखाई देगा, जो सीधे उनकी प्रोफाइल पर ले जाएगा।

    Privacy Settings में मिलेगा ऑप्शन

    हालांकि इंस्टाग्राम ये भी अच्छे से समझता है कि हर यूजर नहीं चाहता कि उसकी स्टोरी कोई और शेयर करे। इसलिए पब्लिक अकाउंट वाले यूजर्स चाहें तो Privacy Settings में जाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं और Allow Sharing to Story ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं। इसे बंद करने पर दूसरे यूजर आपकी स्टोरी देख तो सकेंगे, लेकिन उसे अपनी स्टोरी पर रीशेयर नहीं कर सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- Instagram स्टोरीज को Meta AI से ऐसे करें एडिट, बदल जाएगा पूरा लुक