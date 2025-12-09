Instagram ने पेश किया एक और कमाल का फीचर, अपनी स्टोरी में कर सकेंगे ये काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने इसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए ऐसा फीचर पेश किया है, जिससे अब आप किसी भी पब्लिक अकाउंट की स्टोरी को अपनी स्टोरी पर भी शेयर कर सकते हैं। जी हां, चाहे आपको सामने वाले ने उस स्टोरी में टैग किया गया हो या न किया हो। आप बेहद आसानी से किसी और की स्टोरी को अपनी स्टोरी पर शेयर कर सकेंगे।

बता दें कि पहले ये सुविधा सिर्फ तब मिलती थी जब क्रिएटर ने किसी यूजर को @ लगा कर मेंशन किया होता। बिना मेंशन के किसी स्टोरी को फिर से शेयर करना काफी मुश्किल था। कुछ यूजर्स तो इस काम के लिए पहले स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सहारा लेते थे, जिससे क्वालिटी भी खराब हो जाती थी और क्रेडिट भी सही तरह नहीं मिल पाता था लेकिन अब इस नए फीचर के साथ ये काम काफी आसान हो गया है...

कैसे काम करता है ये फीचर? आसान शब्दों में समझें तो ये फीचर पब्लिक प्रोफाइल्स के लिए उपलब्ध है। यानी सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स की स्टोरीज को रीशेयर किया जा सकेगा।किसी भी प्राइवेट अकाउंट की स्टोरीज पहले की तरह ही सेफ रहेंगी। किसी की स्टोरी के अंदर अब आपको ‘Add to Story’ बटन मिलेगा।