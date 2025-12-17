Language
    फोन छोड़िए! अब TV में भी मिलेगा रील्स का मजा, कंपनी ला रही डेडिकेटेड एप

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    इंस्टाग्राम टीवी के लिए एक रील्स-केंद्रित ऐप लॉन्च कर रहा है, जिससे यूजर्स बड़ी स्क्रीन पर रील्स का आनंद ले सकेंगे। यह ऐप फिलहाल अमेरिका मे ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी फोन में रील्स देख-देख कर बोर हो गए हैं और अब बड़ी स्क्रीन में इसका मजा लेना चाहते हैं तो अब आप अपने टीवी पर भी रील्स देख पाएंगे। जी हां, Instagram ने घोषणा कर दी है कि वह टीवी के लिए एक रील्स-सेंट्रिक ऐप लॉन्च कर रहा है, जिससे यूजर्स बड़ी स्क्रीन पर ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। पिछले कुछ महीनों से ऐसा कहा जा रहा था कि कंपनी इन दिनों टीवी ऐप की टेस्टिंग कर रही है और अब कंपनी इसे ऑफिशियल तौर पर ला रही है।

    इंस्टाग्राम का कहना है कि टीवी ऐप यूजर्स को एक साथ रील्स देखने और शेयर करने की सुविधा देगा। यह एप उन यूजर्स के फीडबैक को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जिनका मानना है कि एक साथ रील्स देखना ज्यादा मजेदार होता है। चलिए इसके बारे में जानते

    कैसे काम करता है Instagram टीवी ऐप?

    दरअसल ये टीवी ऐप Android या iOS पर मिलने वाले स्टैंडर्ड इंस्टाग्राम ऐप से थोड़ा अलग तरह से वर्क करता है। लॉग इन करने पर यहां यूजर्स को रील्स चैनल में ऑर्गनाइज़्ड मिलेंगी जो आप अपनी पसंद के हिसाब से देख पाएंगे। यहां आपको नया म्यूजिक, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, ट्रैवल और ट्रेंडिंग मोमेंट्स भी मिलेंगे। Instagram का दावा है कि इससे यूजर्स के लिए अपनी पसंद के कंटेंट से जुड़ना या नया ट्रेंडिंग कंटेंट ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा।

    अभी के लिए ये नया Instagram for TV ऐप टेस्टिंग फेज में है। कंपनी ने इसे US में Amazon Fire TV डिवाइस के लिए पायलट के तौर पर पेश किया है। टेस्टिंग पूरी होने के बाद सभी के लिए इसे रोल आउट कर दिया जाएगा।

    दिखेंगे हॉरिजॉन्टल कलेक्शन

    इस नए वाले ऐप में होम स्क्रीन पर आपको वीडियो थंबनेल के पर्सनलाइज़्ड, हॉरिजॉन्टल कलेक्शन दिखाई देंगे। थंबनेल पर क्लिक करने पर एक पूरा पोर्ट्रेट वीडियो ओपन हो जाएगा, जिसमें कैप्शन और एंगेजमेंट स्टैट्स दोनों तरफ शो होगा। फोन की तरह ही यूजर्स अगली रील देखने के लिए ऊपर स्वाइप कर पाएंगे, जिससे टीवी देखने के लिए एक जाना-पहचाना और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा।

